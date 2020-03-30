СЕТАМ назвал стоимость аренды с/х земли в разных регионах Украины (инфографика)

Пилотный проект по продаже прав аренды на государственные земельные участки сельскохозяйственного назначения на электронном аукционе OpenMarketLand доказал, что аренда земли является весьма прибыльной для государства.

Об этом сообщает пресс-служба OpenMarketLand в FACEBOOK.

С сентября 2018 года по октябрь 2019 года государственное предприятие «СЕТАМ» и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра успешно воплотили в жизнь проект электронных земельных торгов.

ТОП-5 областей с самой высокой средней стоимостью земельных участков по результатам проекта:

Черкасская обл. – 5 900 грн/га;

Хмельницкая обл. – 5 965 грн/га;

Винницкая обл. – 6 088 грн/га;

Полтавская – 6 583 грн/га;

Кировоградская – 7 102 грн/га.

В то же время дешевле всего гектар сельскохозяйственных земель стоит в Закарпатской области – 1 240 грн.

За год работы пилотного проекта по продаже прав аренды на земли получили такие результаты:

реализовано 2 692 лота на 187 млн грн;

119,8 млн грн заработали дополнительно для местных бюджетов;

за 7 лет аренды местные общины получат 1,3 млрд грн.

Справка Finance.ua:

В ночь с 30 на 31 марта 2020 года народные депутаты Украины поддержали законопроект № 2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

Закон предусматривает запуск рынка земли с 1 июля 2021 года.

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