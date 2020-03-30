СЕТАМ назвал стоимость аренды с/х земли в разных регионах Украины (инфографика)

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Пилотный проект по продаже прав аренды на государственные земельные участки сельскохозяйственного назначения на электронном аукционе OpenMarketLand доказал, что аренда земли является весьма прибыльной для государства.
Об этом сообщает пресс-служба OpenMarketLand в FACEBOOK.
С сентября 2018 года по октябрь 2019 года государственное предприятие «СЕТАМ» и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра успешно воплотили в жизнь проект электронных земельных торгов.
ТОП-5 областей с самой высокой средней стоимостью земельных участков по результатам проекта:
В то же время дешевле всего гектар сельскохозяйственных земель стоит в Закарпатской области – 1 240 грн.
За год работы пилотного проекта по продаже прав аренды на земли получили такие результаты:
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