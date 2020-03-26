Межбанк: переизбыток продавцов валюты привел к проседанию курса

Валютный рынок в среду, как мы и прогнозировали в своем утреннем комментарии, не блистал большими объемами сделок. Виной тому как эффект первого дня месяца (клиенты подводили итоги марта и первого квартала и не особо были активны на торгах), так и за счет значительного снижения темпов экономической жизни в стране из-за карантина.

Малые и средние предприятия в основном закрыты или в лучшем случае их сотрудники работают “на удаленке”, а у крупных – существенно упали объемы реализации. Все это “бьет” по экономике Украины и как следствие – и по валютному рынку.

Экспортеры достаточно быстро тратят полученные гривны от возмещений НДС, что заставляет их активно распродавать валютные заначки, а у импортеров существенная нехватка гривневых ресурсов. Выручка упала у всех – от розничных сетей до гипермаркетов электроники и товаров бытового назначения. Держатся только фармацевты и производители недорогого сегмента продуктов питания. Люди, напуганные карантином и непониманием его сроков окончания – экономят на всем.

Поэтому сегодня продавцов валюты в конечном итоге оказалось даже больше, чем покупателей, что и привело к проседанию курса к концу сессии. А спекулянты, несмотря на их попытки покачать курс на малообъемном рынке – столкнулись с проблемой поиска “конечного покупателя” и в конце концов были вынуждены довольствоваться лишь работой в формате “в две стороны”.

НБУ сегодня не понадобилось выходить на рынок, и регулятор с удовольствием предоставил межбанку самому находить компромисс по курсу между покупателями и продавцами. В итоге за день безналичный доллар при продаже подешевел на 19 копеек – с утренних 27,83/27,88 до 27,64/27,69.

Ход торгов

Рынок был малообъемным и снова зависел от поведения и курсовых задач крупных игроков. А больших компаний на межбанке сегодня оказалось совсем мало.

Стартовал межбанк по доллару с отметки 27,83/27,88 гривен, что было выше вчерашнего закрытия 27,57/27,63. Спрос быстро выдохся, и уже к 11 часам курс упал до уровня 27,73/27,80 , а затем и до 27,74/27,79 к 12:00. Доллар просел бы в этот период и больше, но крупные (по меркам сегодняшнего дня) покупки одного из банков с иностранным капиталом – поддерживали спрос на торгах почти до полудня.

Как только “иностранец” закупился – предложение начало активно превышать спрос, что привело к падению котировок. Вначале – до 27,70/27,74 гривен до обеда, а затем и до 27,67/27,72 – к 15 часам.

После 15:00 продавцы еще остались на рынке, а вот с покупателями уже была беда. Лишь спекулянты,которые уже на единичных сделках придавили доллар к уровням 27,64/27,69 гривен на момент завершения сессии.

Главные события 1 апреля на межбанке:

1). Доллар с утренних 27,83/27,88 гривен просел до 27,64/27,69 к концу торгов на фоне низкой активности клиентов;

2). НБУ не выходил сегодня на межбанк;

3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,7871 гривен, а официальный на 2 апреля составил 27,7538 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,65 / 27,70

евро – 30,20 / 30,25

российский рубль – 0,3497 / 0,3506

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0938 / 1,0939

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке