Межбанк: переизбыток продавцов валюты привел к проседанию курса

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Валютный рынок в среду, как мы и прогнозировали в своем утреннем комментарии, не блистал большими объемами сделок. Виной тому как эффект первого дня месяца (клиенты подводили итоги марта и первого квартала и не особо были активны на торгах), так и за счет значительного снижения темпов экономической жизни в стране из-за карантина.
Малые и средние предприятия в основном закрыты или в лучшем случае их сотрудники работают “на удаленке”, а у крупных – существенно упали объемы реализации. Все это “бьет” по экономике Украины и как следствие – и по валютному рынку.
Экспортеры достаточно быстро тратят полученные гривны от возмещений НДС, что заставляет их активно распродавать валютные заначки, а у импортеров существенная нехватка гривневых ресурсов. Выручка упала у всех – от розничных сетей до гипермаркетов электроники и товаров бытового назначения. Держатся только фармацевты и производители недорогого сегмента продуктов питания. Люди, напуганные карантином и непониманием его сроков окончания – экономят на всем.
Поэтому сегодня продавцов валюты в конечном итоге оказалось даже больше, чем покупателей, что и привело к проседанию курса к концу сессии. А спекулянты, несмотря на их попытки покачать курс на малообъемном рынке – столкнулись с проблемой поиска “конечного покупателя” и в конце концов были вынуждены довольствоваться лишь работой в формате “в две стороны”.
НБУ сегодня не понадобилось выходить на рынок, и регулятор с удовольствием предоставил межбанку самому находить компромисс по курсу между покупателями и продавцами. В итоге за день безналичный доллар при продаже подешевел на 19 копеек – с утренних 27,83/27,88 до 27,64/27,69.
Ход торгов
Рынок был малообъемным и снова зависел от поведения и курсовых задач крупных игроков. А больших компаний на межбанке сегодня оказалось совсем мало.
Стартовал межбанк по доллару с отметки 27,83/27,88 гривен, что было выше вчерашнего закрытия 27,57/27,63. Спрос быстро выдохся, и уже к 11 часам курс упал до уровня 27,73/27,80 , а затем и до 27,74/27,79 к 12:00. Доллар просел бы в этот период и больше, но крупные (по меркам сегодняшнего дня) покупки одного из банков с иностранным капиталом – поддерживали спрос на торгах почти до полудня.
Как только “иностранец” закупился – предложение начало активно превышать спрос, что привело к падению котировок. Вначале – до 27,70/27,74 гривен до обеда, а затем и до 27,67/27,72 – к 15 часам.
После 15:00 продавцы еще остались на рынке, а вот с покупателями уже была беда. Лишь спекулянты,которые уже на единичных сделках придавили доллар к уровням 27,64/27,69 гривен на момент завершения сессии.
Главные события 1 апреля на межбанке:
1). Доллар с утренних 27,83/27,88 гривен просел до 27,64/27,69 к концу торгов на фоне низкой активности клиентов;
2). НБУ не выходил сегодня на межбанк;
3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,7871 гривен, а официальный на 2 апреля составил 27,7538 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,65 / 27,70
евро – 30,20 / 30,25
российский рубль – 0,3497 / 0,3506
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0938 / 1,0939
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