Еврокомиссия предлагает сокращать рабочие дни работникам для поддержки экономики

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Европейская комиссия предложит механизм сокращенного робоченого дня SURE для смягчения экономических последствий в связи с пандемией коронавируса.
Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
“Цель этой инициативы – помочь странам, которые больше всего пострадали от коронавируса, в частности, Италии и Испании, благодаря солидарной поддержке других стран-членов… Это поможет спасти миллионы рабочих мест во время кризиса и поможет нам быстрее перезапустить европейскую экономику после снятия карантинных ограничений”, – сообщила Урсула фон дер Ляйен.
Механизм будет работать как государственная поддержка для компаний, которые переводят работников на сокращенный график, и будет обеспечиваться совместно странами-членами ЕС.
Президент Еврокомиссии отметила, что подобный инструмент уже продемонстрировал эффективность в отдельных странах-членах ЕС, которые его задействовали во время экономического кризиса 2008 года.
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