Еврокомиссия предлагает сокращать рабочие дни работникам для поддержки экономики

Европейская комиссия предложит механизм сокращенного робоченого дня SURE для смягчения экономических последствий в связи с пандемией коронавируса.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Цель этой инициативы – помочь странам, которые больше всего пострадали от коронавируса, в частности, Италии и Испании, благодаря солидарной поддержке других стран-членов… Это поможет спасти миллионы рабочих мест во время кризиса и поможет нам быстрее перезапустить европейскую экономику после снятия карантинных ограничений”, – сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Механизм будет работать как государственная поддержка для компаний, которые переводят работников на сокращенный график, и будет обеспечиваться совместно странами-членами ЕС.

Президент Еврокомиссии отметила, что подобный инструмент уже продемонстрировал эффективность в отдельных странах-членах ЕС, которые его задействовали во время экономического кризиса 2008 года.