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Нидерланды планируют использовать блокчейн для борьбы с COVID-19

Нидерланды планируют использовать блокчейн для борьбы с COVID-19

Группа из 25 технических компаний Нидерландов запустила проект под названием «Технологии против коронавируса» (оригинал: Tech against Corona). Цель проекта – поддержать правительство страны с помощью ведущих технологий, одной из которых стал блокчейн.

Компания TYMLEZ планирует запустить систему продажи лекарств и медицинских приборов на основе блокчейна, а также разработать специальную платформу для оценки спроса на медицинское оборудование среди больниц страны.

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Эта система поможет остановить чрезмерно высокое ценообразование на медицинские препараты и сделает прозрачным каждый этап поставок медицинских приборов.

Для реализации проекта компания Cybersprint, работающая в сфере кибербезопасности, обеспечит обслуживание ряда больниц, а компания Taxion, занимающаяся информационной безопасностью, сделает администрационную онлайн-систему для организации поставок необходимых для лечения вещей.

По материалам Na chasi
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