Задолженность по выплате зарплат: названы наиболее проблемные области (инфографика)

Задолженность по выплате заработной платы за февраль выросла в 18 регионах. Больше всего выросли долги перед работниками Херсонской области – на 52,1%.

Об этом сообщает Экономический дискуссионный клуб.

В абсолютном измерении высокие суммы долгов имеют Харьковская и Донецкая области – 400,7 млн грн и 718 млн грн соответственно. Меньше всего задолжали работникам предприятия Черновицкой области – 1,8 млн грн.

В 17 регионах большая часть задолженности – это долг перед работниками экономически активных предприятий.



Инфографика: edclub.com.ua

Скольким работникам задолжали. Общее количество работников экономически активных предприятий, которым не выплатили заработную плату по состоянию на 01.03.2020, насчитывает в целом по Украине 94,5 тыс. человек, что на 7,6% меньше, чем в предыдущем месяце. Причем, 28,2% работников, которым задолжали заработную плату, проживают в Донецкой области.

Средняя сумма долга в расчете на одного работника за февраль 2020 года выросла на 1402 грн и составила 20 тыс грн, что на 84,4% больше среднего уровня заработной платы в Украине за февраль 2020 года.

Самая высокая сумма долга за выполненную работу, в расчете на одного работника, зафиксирована в Сумской области, где она на 01.03.2020 составила 47 981 грн.