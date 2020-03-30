Задолженность по выплате зарплат: названы наиболее проблемные области (инфографика)

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Задолженность по выплате заработной платы за февраль выросла в 18 регионах. Больше всего выросли долги перед работниками Херсонской области – на 52,1%.
Об этом сообщает Экономический дискуссионный клуб.
В абсолютном измерении высокие суммы долгов имеют Харьковская и Донецкая области – 400,7 млн грн и 718 млн грн соответственно. Меньше всего задолжали работникам предприятия Черновицкой области – 1,8 млн грн.
В 17 регионах большая часть задолженности – это долг перед работниками экономически активных предприятий.
Инфографика: edclub.com.ua
Скольким работникам задолжали. Общее количество работников экономически активных предприятий, которым не выплатили заработную плату по состоянию на 01.03.2020, насчитывает в целом по Украине 94,5 тыс. человек, что на 7,6% меньше, чем в предыдущем месяце. Причем, 28,2% работников, которым задолжали заработную плату, проживают в Донецкой области.
Средняя сумма долга в расчете на одного работника за февраль 2020 года выросла на 1402 грн и составила 20 тыс грн, что на 84,4% больше среднего уровня заработной платы в Украине за февраль 2020 года.
Самая высокая сумма долга за выполненную работу, в расчете на одного работника, зафиксирована в Сумской области, где она на 01.03.2020 составила 47 981 грн.
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