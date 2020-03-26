Ford и GE займутся производством аппаратов ИВЛ

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Во всем мире наблюдается острая нехватка специальных устройств, которые используются при лечении людей с тяжелыми осложнениями дыхательной системы, вызванными COVID-19. В связи с чем американский автопроизводитель Ford налаживает производство аппаратов ИВЛ совместно с промышленной группой General Electric (GE).
Такую информацию опубликовало швейцарское издание Handelszeitung со ссылкой на сообщение автогиганта.
Ford еще на прошлой неделе заявил о сотрудничестве с медицинским подразделением GE Healthcare по разработке упрощенной модификации аппаратов ИВЛ.
В результате объединения усилий двух компаний на производственных мощностях Ford 20 апреля начнется выпуск оборудования. Планируется почти круглосуточная работа около 500 сотрудников в три смены.
50 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких будут изготовлены за 100 дней. А с начала июля предполагается выпуск 30 тысяч устройств в месяц.
При этом эксперты предупреждают, что аппаратов ИВЛ, возможно, все равно не будет хватать, если число случаев заболеваемости COVID-19 будет быстро расти.
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