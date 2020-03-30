Предприятия массово обращаются в ТПП, пытаясь все свои неурядицы обосновать форс-мажором

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Торгово-промышленная палата Украины отмечает существенный рост обращений предприятий, которые пытаются свои обычные проблемы и невыполнение обязательств обосновать форс-мажором.
В таких случаях ТПП Украины на основании норм действующего законодательства и по результатам анализа документов отказывает в выдаче сертификатов, удостоверяющих наличие обстоятельств форс-мажора.
«Торгово-промышленная палата Украины защищает интересы всего украинского бизнеса. Мы считаем недопустимыми попытки большого количества предпринимателей и предприятий, которые пытаются ссылаться на форс-мажорные обстоятельства для уклонения от выполнения обязательств перед партнерами – украинским или иностранным бизнесом, или физическими лицами. В этих случаях мы отказываем в выдаче сертификатов о наличии форс-мажорных обстоятельств», – заявил президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.
Важный аспект в работе ТПП заключается в анализе условий заключенных договоров на предмет ответственности за невыполнение обязательств и оснований освобождения от них, в частности, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
В ТПП Украины отмечают, что снижение количества обращений в палату свидетельствует о способности предпринимателей договариваться об урегулировании ситуаций в кризисных условиях.
«Получение сертификата о форс-мажоре – право, а не обязанность. Время карантина показало, что украинский бизнес сознательный, умеет договариваться», – сказал Геннадий Чижиков.
Налоговые каникулы: для ФЛП и бизнеса ввели послабления на время карантина.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%5 ч. назад - 3484 10
Цены на лимоны взлетели и стремятся обновить рекорд13 ч. назад - 1318 6
Из-за нового "антикризисного" закона украинские города останутся без дорог и коммунальных сетей7 ч. назад - 894 4
В Киеве вырос спрос на однокомнатные квартиры (инфографика)2 ч. назад - 990 3
Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах Кабмина6 ч. назад - 7731 3
Как физлицу получить информацию о своем налоговом долгеВчера, 16:19 - 10480 1
Доллар по 29,5: мнения экспертов о прогнозах Кабмина6 ч. назад - 7731 3
Какую прибавку к пенсии можно получить за сверхнормативный стаж4 ч. назад - 3977
Эксперт советует сейчас покупать жилье - цены вскоре вырастут на 10-15%5 ч. назад - 3484 10
Для офф-роуда: ТОП-5 лучших рамных внедорожников (фото)10 ч. назад - 3154
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2070
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5008 31
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 17616 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1111
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 8043 5