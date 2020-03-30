Предприятия массово обращаются в ТПП, пытаясь все свои неурядицы обосновать форс-мажором

Торгово-промышленная палата Украины отмечает существенный рост обращений предприятий, которые пытаются свои обычные проблемы и невыполнение обязательств обосновать форс-мажором.

В таких случаях ТПП Украины на основании норм действующего законодательства и по результатам анализа документов отказывает в выдаче сертификатов, удостоверяющих наличие обстоятельств форс-мажора.

«Торгово-промышленная палата Украины защищает интересы всего украинского бизнеса. Мы считаем недопустимыми попытки большого количества предпринимателей и предприятий, которые пытаются ссылаться на форс-мажорные обстоятельства для уклонения от выполнения обязательств перед партнерами – украинским или иностранным бизнесом, или физическими лицами. В этих случаях мы отказываем в выдаче сертификатов о наличии форс-мажорных обстоятельств», – заявил президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

Важный аспект в работе ТПП заключается в анализе условий заключенных договоров на предмет ответственности за невыполнение обязательств и оснований освобождения от них, в частности, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

В ТПП Украины отмечают, что снижение количества обращений в палату свидетельствует о способности предпринимателей договариваться об урегулировании ситуаций в кризисных условиях.

«Получение сертификата о форс-мажоре – право, а не обязанность. Время карантина показало, что украинский бизнес сознательный, умеет договариваться», – сказал Геннадий Чижиков.

Справка Finance.ua:

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