0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции

Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции

В Украине ожидается ускорение инфляции из-за девальвации гривны и кризисные процессы из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, инфляция ускорится, несмотря на ожидаемое существенное падение цен на энергоносители на мировом рынке.

“Учитывая ситуацию в мире на фоне пандемии COVID-19, а также ослабление гривны, изменение динамики отечественной экономики (необходимость времени для полного восстановления производства), ожидается ускорение инфляционных процессов, в т.ч. на фоне временного усиления инфляционных и девальвационных ожиданий в начале года, которые будут постепенно угасать после окончания карантина”, – говорится в прогнозе.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, потребительские цены в Украине в феврале 2020 года по сравнению с январем снизились на 0,3%.
  • В годовом измерении (до февраля 2019 года) инфляция замедлилась до 2,4% с 3,2% в январе 2020 года.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.