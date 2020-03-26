Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции

В Украине ожидается ускорение инфляции из-за девальвации гривны и кризисные процессы из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, инфляция ускорится, несмотря на ожидаемое существенное падение цен на энергоносители на мировом рынке.

“Учитывая ситуацию в мире на фоне пандемии COVID-19, а также ослабление гривны, изменение динамики отечественной экономики (необходимость времени для полного восстановления производства), ожидается ускорение инфляционных процессов, в т.ч. на фоне временного усиления инфляционных и девальвационных ожиданий в начале года, которые будут постепенно угасать после окончания карантина”, – говорится в прогнозе.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в феврале 2020 года по сравнению с январем снизились на 0,3%.