Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции

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В Украине ожидается ускорение инфляции из-за девальвации гривны и кризисные процессы из-за пандемии коронавируса.
Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Как отмечается в сообщении, инфляция ускорится, несмотря на ожидаемое существенное падение цен на энергоносители на мировом рынке.
“Учитывая ситуацию в мире на фоне пандемии COVID-19, а также ослабление гривны, изменение динамики отечественной экономики (необходимость времени для полного восстановления производства), ожидается ускорение инфляционных процессов, в т.ч. на фоне временного усиления инфляционных и девальвационных ожиданий в начале года, которые будут постепенно угасать после окончания карантина”, – говорится в прогнозе.
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