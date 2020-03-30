Airbnb выплатит $250 млн компенсаций хозяевам и гостям, пострадавшим от отмены бронирований

Сервис бронирования жилья Airbnb объявил, что создает фонд помощи всем арендодателям в размере 250 миллионов долларов. Эти деньги потратят на компенсации тем, кто остался без гостей из-за массовых отмен бронирования в связи с пандемией коронавируса.

Выплаты предназначены тем, кто ждал гостей с 14 марта по 31 мая. При этом сами гости получат полный возврат средств, а хозяева – 25% от суммы, которую получили бы по процедуре стандартной отмены бронирования.

Например, если хозяин должен получить 400 долларов, то Airbnb переведет 100 долларов. Выплаты будут ежемесячными и будут касаться тех бронирований, которые отменили и после 14 марта. В этой ситуации Airbnb аннулирует сборы с хозяина и гостя в случае отмены и либо возвращает сборы, либо предоставляет бонус на путешествие на эту же сумму.

Бронирования, оформленные после 14 марта, уже подпадают под обычные правила отмены, и коронавирус не является уважительной причиной для их отмены.

“Мы признаем, что для бронирований, оформленных не позднее 14 марта с датой прибытия после 31 мая, может сохраняться неопределенность. В ближайшие недели мы попросим хозяев и гостей просмотреть бронирования и либо отменить, либо подтвердить их”, – заявили в Airbnb.

По новым правилам хозяева и гости из Италии, Китая, Южной Кореи, Израиля, Индии и США могут получить выплаты за бронирования, сделанные до 14 марта. Положение не распространяется на Airbnb Luxe, Luxury Retreats и внутренние бронирования в континентальном Китае.