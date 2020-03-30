Airbnb выплатит $250 млн компенсаций хозяевам и гостям, пострадавшим от отмены бронирований

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сервис бронирования жилья Airbnb объявил, что создает фонд помощи всем арендодателям в размере 250 миллионов долларов. Эти деньги потратят на компенсации тем, кто остался без гостей из-за массовых отмен бронирования в связи с пандемией коронавируса.
Выплаты предназначены тем, кто ждал гостей с 14 марта по 31 мая. При этом сами гости получат полный возврат средств, а хозяева – 25% от суммы, которую получили бы по процедуре стандартной отмены бронирования.
Например, если хозяин должен получить 400 долларов, то Airbnb переведет 100 долларов. Выплаты будут ежемесячными и будут касаться тех бронирований, которые отменили и после 14 марта. В этой ситуации Airbnb аннулирует сборы с хозяина и гостя в случае отмены и либо возвращает сборы, либо предоставляет бонус на путешествие на эту же сумму.
Бронирования, оформленные после 14 марта, уже подпадают под обычные правила отмены, и коронавирус не является уважительной причиной для их отмены.
“Мы признаем, что для бронирований, оформленных не позднее 14 марта с датой прибытия после 31 мая, может сохраняться неопределенность. В ближайшие недели мы попросим хозяев и гостей просмотреть бронирования и либо отменить, либо подтвердить их”, – заявили в Airbnb.
По новым правилам хозяева и гости из Италии, Китая, Южной Кореи, Израиля, Индии и США могут получить выплаты за бронирования, сделанные до 14 марта. Положение не распространяется на Airbnb Luxe, Luxury Retreats и внутренние бронирования в континентальном Китае.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мужчину оштрафовали на 17 000 гривен за то, что был в магазине без маскиВчера, 18:15 - 2708 22
В Украине могут ввести режим "все в масках" с 6 по 24 апреляВчера, 15:40 - 2418 20
Кличко заявил, что в Киеве продовольственные рынки открывать не будут (видео)Вчера, 15:32 - 473 12
Правительство усиливает карантин: что будет запрещено в УкраинеВчера, 16:00 - 6768 11
Шмыгаль назвал сумму долгов, которые Украине нужно погаситьПозавчера, 21:01 - 3131 9
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 12170
Правительство усиливает карантин: что будет запрещено в УкраинеВчера, 16:00 - 6768 11
НБУ назвал причины девальвации гривныВчера, 12:04 - 3844 1
В МВД рассказали, когда ожидают пик эпидемии в Украине (график)Вчера, 16:15 - 3532 7
Британский банк получил рекордный штраф из-за УкраиныВчера, 13:25 - 3344 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 1347
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 4311 10
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 16241 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 953
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7720 4