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В Австрии уровень безработицы из-за коронавируса достиг наивысшего показателя с 1946 года

В Австрии уровень безработицы из-за коронавируса достиг наивысшего показателя с 1946 года

Пандемия коронавируса привела к росту безработицы в Австрии до исторического максимума.

Об этом свидетельствуют данные австрийского агентства АРА.

В целом по стране число зарегистрированных безработных выросло на 4,7% до 12,2% на конец марта, такого показателя не наблюдалось с 1946 года.

В марте на 52,5% больше людей остались без работы по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего без работы находятся более половины миллиона человек.

В регионе Тироль, который сильно зависит от туризма и особенно сильно пострадал от пандемии, безработица в марте выросла на 199% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Лыжный сезон в Альпах был прерван в прошлом месяце, когда случаи коронавируса начали резко увеличиваться.

Больше всего увеличилось число безработных в сферах размещения и питания (+ 145,1% или + 60,784 человека), строительства (+ 94,8%, + 28 191) и транспорта (+ 83,8%, + 13,728).

В конце марта число людей, не имеющих работы в розничной торговле, выросло на 34,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

По материалам Економічна Правда
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