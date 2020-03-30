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ГНС выводит из тени сферы экономики, которые уклонялись от уплаты налогов - Верланов

ГНС выводит из тени сферы экономики, которые уклонялись от уплаты налогов - Верланов

В первом квартале этого года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 14,9% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

«Цифры свидетельствуют, что объем налоговых поступлений растет, несмотря на замедление экономики. Мы выводим из тени те сферы и предприятия, которые ранее платили не полностью, уклонялись от уплаты. Чем обеспечиваем равные правила игры и честную конкуренцию для тех предпринимателей, которые честно платят налоги. В этом и заключается функция налоговой», – подчеркнул глава ГНС Сергей Верланов.

Рост поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года по основным бюджетообразующим платежам:

  • НДС (сальдо) +10,1 млрд грн, или +63,8%;
  • акцизный налог +2 млрд грн, или +19,0%;
  • налог и сбор на доходы физлиц +4,1 млрд грн, или +16,8%;
  • налог на прибыль +4,6 млрд грн, или +15,8%.

Уменьшение поступлений наблюдается только по рентной плате (-5,5 млрд грн, или -48,8%), что связано с двукратным уменьшением цены на природный газ и, как следствие, уменьшением объемов его добычи.

Также на 0,9 млрд грн, или на 58,1% сократились по сравнению с 2019 годом поступления от акцизного налога на электроэнергию. Причиной этого стало выведение из базы налогообложения операций по реализации электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников.

Без учета платежей, которые фактически не зависят от эффективности администрирования со стороны Государственной налоговой службы, а являются отражением изменения законодательства и макроэкономических факторов (акциз по электроэнергии и рента за добычу полезных ископаемых) индикатив Министерства финансов на І квартал выполнен в полном объеме – 100,2%, или +0,2 млрд грн.

Стоит отметить, что показатели доходной части закона о государственном бюджете на 2020 год были определены исходя из макропоказателей, которые предсказывали рост экономики, в частности реального ВВП на 3,7%. Однако вследствие мирового кризиса и других неблагоприятных факторов макропрогноз был пересмотрен: по данным Министерства экономики, ожидается падение ВВП Украины на 3,9%.

По материалам Finance.UA
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