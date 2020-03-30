В феврале индекс потребительских цен снизился на 0,3% – НБУ

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Национальный банк Украины опубликовал макроэкономический и монетарный обзор за март 2020 года. Так, согласно документу, в феврале 2020 года потребительская инфляция замедлилась до 2,4% (с 3,2% в январе). В месячном измерении индекс потребительских цен снизился на 0,3%.
Как отмечается в отчете, такое поведение инфляции обусловлено дальнейшим укреплением национальной валюты, а также снижением стоимости цен на энергоносители. Также на это повлияло большое предложение продуктов питания, сложившееся на рынке Украины.
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В феврале 2020 года усилились темпы падения стоимости продукции в промышленности (на 6,2%), не только из-за снижения цен на нефть и газ на мировом рынке, но и из-за уменьшения спроса на энергоносители благодаря теплой погоде.
В отчете также говорится о том, что на фоне экономического кризиса, который был спровоцирован борьбой с пандемией коронавируса, Нацбанк начал долгосрочное рефинансирование банков сроком на 5 лет. Это позволит поддержать процесс банковского кредитования бизнеса и населения в национальной валюте, а также станет дополнительной гарантией поддержки ликвидности финансовых учреждений.
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