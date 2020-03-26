В марте Госбюджет недополучил более 10% доходов

В марте Госбюджет получил 87,9 млрд грн доходов при плане 98,1 млрд грн. Из них недобор поступлений по налогам и таможне – 8,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Госказначейства.

Отмечается, что общий фонд бюджета получил на 9,4 млрд грн (10,7%) меньше, чем запланировано. Специальный фонд – на 0,8 млрд грн (7,8%) меньше, чем запланировано.

Эксперты Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики отмечают, что эта динамика хуже, чем в прошлом месяце, однако намного лучше, чем в январе.

“Это – значительно худшая динамика, чем в феврале (что ожидаемо, с учетом введенного карантина). В частности, в феврале уровень невыполнения плана по поступлениям общего фонда составил всего 4.7%, причем план по спецфонду был перевыполнен на 8%. В то же время статистика марта намного лучше, чем в январе. Тогда проседание по выполнению бюджета составило 21,5% от плана”, – сообщают эксперты.

В целом, с начала года недобор по доходам госбюджета составляет уже -27,6 млрд грн., или 11,6% от плана.

“При сохранении такой динамики и недобора в бюджет на уровне +/- 10 млрд грн в месяц планы Минфина сократить доходную часть госбюджета на 115,9 млрд грн (согласно последней версии проекта изменений к Закону о госбюджете) выглядят оправданными.

Вместе с тем, эксперты считают, что с ухудшением динамики такого сокращения ожидаемого плана по поступлениям в бюджет может оказаться недостаточно.