Кличко заявил, что в Киеве продовольственные рынки открывать не будут (видео)

В Киеве продовольственные рынки не откроются до улучшения ситуации, связанной с распространением COVID-19.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

«Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока рынков не откроет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Нехватки продуктов сегодня нет», – сказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одного из местных рынков.

“А насчет рынков, количества людей на них и прочего – напомню, откуда ситуация разогналась в Ухане!» – подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина. В постановлении главного государственного санитарного врача от 30 марта говорится, что осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Количество посетителей рынка будет ограниченной – один человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.