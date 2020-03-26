Кличко заявил, что в Киеве продовольственные рынки открывать не будут (видео)

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В Киеве продовольственные рынки не откроются до улучшения ситуации, связанной с распространением COVID-19.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
«Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока рынков не откроет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Нехватки продуктов сегодня нет», – сказал Виталий Кличко.
Он напомнил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одного из местных рынков.
“А насчет рынков, количества людей на них и прочего – напомню, откуда ситуация разогналась в Ухане!» – подчеркнул Виталий Кличко.
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