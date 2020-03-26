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Кличко заявил, что в Киеве продовольственные рынки открывать не будут (видео)

Кличко заявил, что в Киеве продовольственные рынки открывать не будут (видео)

В Киеве продовольственные рынки не откроются до улучшения ситуации, связанной с распространением COVID-19.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

«Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока рынков не откроет! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Нехватки продуктов сегодня нет», – сказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одного из местных рынков.

“А насчет рынков, количества людей на них и прочего – напомню, откуда ситуация разогналась в Ухане!» – подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине на период карантина. В постановлении главного государственного санитарного врача от 30 марта говорится, что осуществлять торговлю пищевыми продуктами может только зарегистрированный оператор рынка при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
  • Количество посетителей рынка будет ограниченной – один человек на 20 кв. м, а расстояние между покупателями в очереди должно составлять не менее 1,5 м.
  • Для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м. Весь персонал рынка и покупатели должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
По материалам Finance.UA
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