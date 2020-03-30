Андрей Попов: коронавирус VS Украина. Битва против экономических "осложнений"

Аналитики Bank of America подсчитали, что паника из-за пандемии Covid-19 забрала у мирового рынка уже $9 триллионов. В целом, в 2020 году планета рискует потерять около 3% глобального ВВП, что в денежном эквиваленте равно $2,7 триллионам. Сколько уже потеряла Украина и как туго нам предстоит затянуть пояса? Подробнее рассмотрим в этой колонке.

Оценивая сегодняшнюю ситуацию, остается только вздыхать о планах правительства на этот год: и глобальная приватизация государственных предприятий, и земельная реформа теперь откладываются на неопределенный срок… Малая и большая приватизации должны были пополнить казну на 12 миллиардов гривен. Но сегодня экономическая нестабильность провоцирует потенциальных и действующих инвесторов пересмотреть решение относительно приобретения госактивов Украины.

Пока не ясно, сколько еще власть планирует «доить умирающую корову», но без принятия мер, которые реально способны поддержать бизнес, долго экономика не продержится. Вариантами такой поддержки могут быть снижение налоговой нагрузки и стимулирование импортозамещения.

Стоит отметить, что на прошлой неделе уже были предприняты первые попытки оказания «скорой помощи» бизнесу. Верховная Рада временно отменила обязательство по уплате единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей, а предприятия освободили от налога на коммерческую недвижимость и землю. Следом за этим анонсировали подготовку второго пакета законопроектов. Новые меры выглядят более существенными и при правильном внедрении могут стать «спасительной соломинкой» для бизнеса.

Кроме того, правительство поделилось планами создания фонда с бюджетом до 200 миллиардов гривен, которые будут направлены на ликвидацию последствий кризиса и карантина. Также законодатели созвали аналитиков, которые будут решать новые экономические головоломки.

Очевидно, что Украине не избежать падения экономики. Не избежал этого Китай, не удастся выйти без потерь и США, следовательно, о хрупкой экономике Украины можно только молиться.

«Осложнения» в организме нашей экономики в лучшем случае затянутся на полгода. Даже если в Украине не будет принято решение о новом продлении карантина и ограничения снимут 25 апреля, восстановление спроса, цепочек снабжения и логистики будет продолжаться до середины лета. Как ни крути, но до июля украинская экономика, одна из самых зависимых от логистики, поступлений от мигрантов и внешних финансовых рынков, будет подвержена сильному давлению.

Можно предположить, что самая напряженная ситуация сейчас у аграриев. Весенние посевные работы под угрозой срыва, так как кроме техники этот процесс требует участия большого количества персонала для ремонтных работ, контроля посевных и горюче-смазочных материалов, процесса защиты растений. Если эти работы не будут проведены в срок и в достаточных объемах, осенью правительству придется решать продовольственную проблему населения.

По мнению экспертов Украинского института будущего, на сегодня мы имеем два варианта развития событий в случае затягивания карантина. Первый рассчитан на 2 месяца, второй прогнозирует целый год самоизоляции населения. Сейчас мы ориентируемся на первый вариант. Согласно ему, можно ожидать падение ВВП на 5%. Второй сценарий обрушит наш ВВП на 10%. Падение экономики повлечет за собой рост курса доллара и к концу 2020 года он выйдет на отметку 30 грн/$.

Получается, что коронавирусный кризис в любом случае ударит по нашей экономике. Вопрос только в том, потеряем мы пять процентов или десять. Бесполезно строить прогнозы на вероятность осуществления первого или второго сценария, потому как объективных данных для этого пока недостаточно.

Изменения в НКУ, «антиколомойский» закон и отсрочка запуска рынка земли

В ночь с 30 на 31 марта в ходе заседания Верховной Рады, в первом чтении был принят так называемый «антиколомойский законопроект», предотвращающий возвращение «ПриватБанка» Игорю Коломойскому и регулирующий различные аспекты банковской деятельности. Так, законопроект устанавливает, что собственники и экс-собственники банков, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признание незаконным решение о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было одним из ключевых условий для получения новой программы поддержки от МВФ. Напомню, что Украина претендует на расширенную помощь именно из-за пандемии коронавируса, по предварительным данным составляющую $7-10 млрд. Если Украина не реализует этот законопроект до конца, можно не надеяться на помощь от международного фонда, и тогда на украинском горизонте появится угроза дефолта.

Что касается одного из самых болезненных вопросов – открытия рынка земли и продажи земли иностранцам – тут правительство пришло к компромиссному решению. Срок вступления закона в силу перенесен на 1 июля 2021 года. В последующие два года землю смогут покупать только физические лица, приобретая при этом не более 100 гектаров. Юридические лица смогут покупать землю, находящуюся в собственности граждан Украины, только с 2023 года, и лимитом для них станет 10 тысяч гектаров.

Решение о продаже земли иностранцам в Раде обещали принимать только на референдуме. Впрочем, сложно говорить о реальной возможности проведения референдума, поскольку обещанную перепись населения так и не провели.

Государственная налоговая служба не осталась в стороне и ввела ряд послаблений для бизнеса на время карантина. В целом, с 01 марта до 31 мая ограничивается применение большинства штрафов за нарушение налогового законодательства. Но при этом ответственность за нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы сохраняется. Итак, благодаря карантину, предприятия получили следующие послабления:

с 01 марта до 30 апреля 2020 года освобождаются от ЕСВ все ФЛП и те, кто занимаются независимой профдеятельностью, а также вводятся ограничения на применения штрафов по ЕСВ ;

с 18 марта до 31 мая 2020 года устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок (кроме тех, что касаются сумм бюджетного возмещения по НДС );

с 18 марта по 18 мая 2020 года – мораторий на проведение документальных проверок по ЕСВ ;

с 31 марта по 30 апреля 2020 года не начисляется и не уплачивается плата за землю и налог на недвижимость за нежилые помещения;

до 01 июля 2020 года продлевается срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах;

обязательное введение РРО для всех категорий «единщиков» откладывается на 3 месяца.

Подводя итог

И все же не стоит забывать, что карантин, сколько бы он ни продлился, – явление временное. Он может затянуться, но и из такого положения можно извлечь выгоды. Это отличная возможность списать все проблемы на форс-мажорные обстоятельства, и очень вероятно, что мировые правительства и регуляторы этой возможностью воспользуются. То есть спасать будут даже то, что загнулось бы и без пандемии.

Кроме того, новый – удаленный – стиль жизни украинцев открыл новые пути для развития компаний, предоставляющих услуги в Интернете. Стриминговые сервисы, такие как Netflix и Disney+, уже выросли на 12%, а сектор онлайн-коммерции ожидает прироста в 5%.

Строить прогнозы действительно рано, поскольку ситуация может обрести непредвиденные обороты. О последствиях карантина и непосредственно Covid-19 можно будет размышлять после того, как страна пройдет пик заражения, до которого, по мнению эпидемиологов, нам еще далеко. Но ничего не мешает нам уже сейчас разрабатывать планы и инструменты по минимизации негативного влияния этого форс-мажора на экономику и бизнес.

Собственникам и руководителям необходимо понять, как с минимальными финансовыми затратами вернуть свои компании к жизни. Как вариант, стоит пересмотреть сотрудничество с постоянными партнерами, оказывающими дорогостоящие услуги по поддержке функционирования бизнеса, ведь определение «дорого» – не всегда эквивалент результату «лучше».

Андрей Попов, партнер Kreston GCG