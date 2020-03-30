Классический Mercedes-Benz SL переделали в электрокар (фото, видео)

Британская фирма The SL Shop представила первый в мире электрический Mercedes-Benz SL. Рестомод построен на базе родстера 350SL образца 1978 года и называется SportLine ZERO.

Автомобиль-донор попал в мастерскую The SL Shop в не самом лучшем виде. Без двигателя и трансмиссии его участь, казалось, предрешена, пишут авторы: быть разобранным на запчасти или просто гнить на заднем дворе. Однако классический родстер решено было сохранить, и переделать в электрокар. Сначала машину полностью разобрали, восстановили каждый элемент шасси и кузова, а затем довели ее до выставочного уровня — сейчас Мерседес полностью соответствует заводской специфики, и это касается даже покрышек.



Фото: motor.ru

А вот атмосферный V8 3.5 заменили на два электромотора и блока батарей от Tesla. У SportLine ZERO идеальная развесовка между осями, регулируемая подвеска и «завидная» динамика (точные цифры не приводятся). Причем весит он всего на 100 килограммов больше обычного родстера. Запас хода без подзарядки — около 240 километров.

Несмотря на успешную реализацию проекта, The SL Shop не собирается предлагать клиентам конверсию классических машин в электрокары, а рассматривает машину как оценку возможной электрической силовой установки применительно к модели SL.

Переделка классики в экологичные автомобили становится глобальным трендом. В Италии фирма Totem Automobili, занимающаяся восстановлением и ремонтом винтажных Alfa Romeo, строит электрический рестомод Giulia GTA с полностью карбоновым кузовом. Volkswagen переделывает T1 Samba в батарейный e-Bulli. А Aston Martin строит DB6 MkII Volante с «кассетной электрической силовой установкой».