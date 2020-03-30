Классический Mercedes-Benz SL переделали в электрокар (фото, видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Британская фирма The SL Shop представила первый в мире электрический Mercedes-Benz SL. Рестомод построен на базе родстера 350SL образца 1978 года и называется SportLine ZERO.
Автомобиль-донор попал в мастерскую The SL Shop в не самом лучшем виде. Без двигателя и трансмиссии его участь, казалось, предрешена, пишут авторы: быть разобранным на запчасти или просто гнить на заднем дворе. Однако классический родстер решено было сохранить, и переделать в электрокар. Сначала машину полностью разобрали, восстановили каждый элемент шасси и кузова, а затем довели ее до выставочного уровня — сейчас Мерседес полностью соответствует заводской специфики, и это касается даже покрышек.
Фото: motor.ru
А вот атмосферный V8 3.5 заменили на два электромотора и блока батарей от Tesla. У SportLine ZERO идеальная развесовка между осями, регулируемая подвеска и «завидная» динамика (точные цифры не приводятся). Причем весит он всего на 100 килограммов больше обычного родстера. Запас хода без подзарядки — около 240 километров.
Несмотря на успешную реализацию проекта, The SL Shop не собирается предлагать клиентам конверсию классических машин в электрокары, а рассматривает машину как оценку возможной электрической силовой установки применительно к модели SL.
Переделка классики в экологичные автомобили становится глобальным трендом. В Италии фирма Totem Automobili, занимающаяся восстановлением и ремонтом винтажных Alfa Romeo, строит электрический рестомод Giulia GTA с полностью карбоновым кузовом. Volkswagen переделывает T1 Samba в батарейный e-Bulli. А Aston Martin строит DB6 MkII Volante с «кассетной электрической силовой установкой».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мужчину оштрафовали на 17 000 гривен за то, что был в магазине без маскиВчера, 18:15 - 2650 22
В Украине могут ввести режим "все в масках" с 6 по 24 апреляВчера, 15:40 - 2380 19
Кличко заявил, что в Киеве продовольственные рынки открывать не будут (видео)Вчера, 15:32 - 464 12
Правительство усиливает карантин: что будет запрещено в УкраинеВчера, 16:00 - 6695 11
Шмыгаль назвал сумму долгов, которые Украине нужно погаситьПозавчера, 21:01 - 3115 9
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 11909
Правительство усиливает карантин: что будет запрещено в УкраинеВчера, 16:00 - 6695 11
НБУ назвал причины девальвации гривныВчера, 12:04 - 3832 1
В МВД рассказали, когда ожидают пик эпидемии в Украине (график)Вчера, 16:15 - 3504 7
Британский банк получил рекордный штраф из-за УкраиныВчера, 13:25 - 3331 2
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 1343
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 4311 10
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 16235 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 952
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7717 4