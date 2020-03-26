Нарушителей правил парковки в Киеве уже наказали на 7 миллионов (инфографика)

Со второй половины 2019 года Инспекция по парковке выписала свыше 15 тысяч штрафов, общая сумма которых превышает 7,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

“Кстати, инспекторы по парковке активно работают и во время действия в столице ограничительных мер. Так, только за последнюю неделю число эвакуированных автомобилей составило 792 машины”, – говорится в сообщении.

«Наиболее «популярные» нарушения:

парковка транспорта на пешеходных переходах (3725 штрафов);

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на местах выезда с прилегающей территории (2850 штрафов) и на перекрестках (2274);

на полосах общественного транспорта (1112)», – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.



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Справка Finance.ua

За что могут оштрафовать при парковке: