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Нарушителей правил парковки в Киеве уже наказали на 7 миллионов (инфографика)

Нарушителей правил парковки в Киеве уже наказали на 7 миллионов (инфографика)

Со второй половины 2019 года Инспекция по парковке выписала свыше 15 тысяч штрафов, общая сумма которых превышает 7,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

“Кстати, инспекторы по парковке активно работают и во время действия в столице ограничительных мер. Так, только за последнюю неделю число эвакуированных автомобилей составило 792 машины”, – говорится в сообщении.

«Наиболее «популярные» нарушения:

  • парковка транспорта на пешеходных переходах (3725 штрафов);

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  • на местах выезда с прилегающей территории (2850 штрафов) и на перекрестках (2274);
  • на полосах общественного транспорта (1112)», – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов.


kievtransport

Справка Finance.ua

За что могут оштрафовать при парковке:

  • размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн;
  • размещение автомобиля, которое создает помехи дорожному движению или угрозу безопасности движения, в частности:
  • остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
  • остановка ближе 10 метров от выездов из близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда;
  • остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;
  • стоянка в местах, где создается помеха для движения пешеходов – штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.

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По материалам Finance.UA
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