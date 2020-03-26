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Как киевлянам передать показания электросчетчика во время карантина

Как киевлянам передать показания электросчетчика во время карантина

Сообщить показания счетчика жителям Киева надо до 4 апреля включительно.

Об этом сообщает YASNO.

Если не сообщить показания – начисления в платежке будут осуществлены по среднесуточным потреблениям.

Сумма к оплате может не соответствовать объему электроэнергии, который был фактически использован. .

Как передать показания электросчетчика:

• Личный кабинет – нужно внести данные в разделе «Внесение показаний счетчика» и нажать кнопку «Внести показания»;

• мобильное приложение Kyiv YASNO

• на сайте YASNO – необходимо указать ваше имя, адрес, номер лицевого счета, показания прибора учета и тому подобное;

• личные сообщения на странице в Facebook;

• контакт-центр по телефонам (044/067/066) 277-18-18 – операторы на линии принимают звонки с 9:00 до 18:00 без перерыва и выходных.

YASNO перевел все энергоофисы на дистанционную работу.

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«Призываем наших клиентов помочь в решении коммунальных вопросов своим родителям, бабушкам, дедушкам, соседям пожилого возраста. Для этого мы разработали возможность добавлять в свой аккаунт в Личном кабинете YASNO несколько лицевых счетов», – говорит директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Поэтому передать показания счетчика через терминал самообслуживания временно нельзя.

Справка Finance.ua:

  • В личном кабинете YASNO можно: контролировать расчеты (задолженность/переплату, показания счетчика); формировать квитанции для оплаты за электроэнергию; оплачивать онлайн; делать сверки и получать акт сверки.

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По материалам Finance.UA
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