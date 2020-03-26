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Нацбанк изменил требования к инкассаторским компаниям

Нацбанк изменил требования к инкассаторским компаниям

Национальный банк Украины определил механизмы контроля за соблюдением инкассаторскими компаниями требований по приему, хранению и обработке наличности.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Что включает механизм:

  • порядок проведения плановых проверок инкассаторских компаний;
  • основания для проведения внеплановых проверок и порядок их осуществления;
  • перечень вопросов, подлежащих проверке в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка Украины;
  • требования к оформлению результатов проверок,
  • механизм контроля за устранением недостатков, выявленных при проведении проверок,
  • порядок применения мер воздействия за нарушение требований.

Это будет способствовать повышению уровня качества наличности, находящейся в обращении, благодаря совершенствованию критериев сортировки и увеличения объемов перечисления наличных, а также изъятия неплатежных и сомнительных банкнот и монет.

Документ вступает в силу с 01 апреля 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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