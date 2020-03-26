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НБУ оптимизировал расчет обязательных резервов в рамках поддержки ликвидности банков

НБУ оптимизировал расчет обязательных резервов в рамках поддержки ликвидности банков

Национальный банк оптимизировал расчет обязательных резервов в рамках мероприятий по поддержке ликвидности банков.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Национальный банк Украины изменил алгоритм расчета обязательств банков, подлежащих обязательному резервированию. С 11 апреля 2020 года средства, привлекаемые банками от нерезидентов, будут учитываться не отдельно на валовой основе, а на сальдовой основе вместе с межбанковскими средствами”, – говорится в сообщении.

Такое изменение алгоритма будет способствовать увеличению ликвидности банковской системы как минимум на 5 млрд грн. Это окажет банкам дополнительную поддержку в условиях усиления рисков, связанных с распространением коронавируса и их влиянием на настроения бизнеса и населения.

Таким образом, Национальный банк продолжает принимать меры для обеспечения бесперебойного функционирования банковской системы. С этой целью в марте были оптимизированы график тендеров и срочность для стандартных инструментов регулирования ликвидности банков. Также подготовлен фундамент для внедрения операций по долгосрочному рефинансированию банков на срок до 5 лет.

По материалам УКРИНФОРМ
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