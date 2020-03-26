0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 105 0

НБУ за март потратил на поддержку гривны почти 2,2 млрд долларов

НБУ за март потратил на поддержку гривны почти 2,2 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1 346,0 млн долларов и продал на 2 748,6 млн долларов. Таким образом, с началу 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1 402,6 млн долларов.


bank.gov.ua

При этом официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, вырос за март на 14,3% с 24,56 грн/доллар до 28,06 грн/доллар.


bank.gov.ua

Напомним, НБУ в 2019 году купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, за 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.