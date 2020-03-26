НБУ за март потратил на поддержку гривны почти 2,2 млрд долларов

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Национальный банк Украины (НБУ) в течение марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1 346,0 млн долларов и продал на 2 748,6 млн долларов. Таким образом, с началу 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 1 402,6 млн долларов.
bank.gov.ua
При этом официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, вырос за март на 14,3% с 24,56 грн/доллар до 28,06 грн/доллар.
bank.gov.ua
Напомним, НБУ в 2019 году купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, за 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.
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