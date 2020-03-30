Пандемия коронавируса: в США разрешили доставлять алкоголь на дом

Жители отдельных штатов США могут заказывать алкогольные напитки на дом, передает УНН со ссылкой на Travel and Leisure.

Речь идет о жителях таких штатов: Техас, Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Гэмпшир, Небраска, Колорадо, Вермонт и Кентукки. С 25 марта жители этих штатов могут оформить доставку алкоголя с местных баров и ресторанов на дом. Такое разрешение бизнес получил от местных властей.

“Подобным жестом власти штатов стремятся облегчить жизнь гражданам, а также предотвратить их лишнее появление на улицах”, — говорится в сообщении.

Но есть некоторые нюансы. К примеру, в Нью-Йорке алкоголь из ресторана или бара можно заказать только при условии приобретения продуктов питания. А в Калифорнии и Небраске сняли запрет на продажу алкоголя через специальные окна для автомобилей.