Гетманцев назвал размер первого транша МВФ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Размер первого транша Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может составить 4 миллиарда долларов.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в эфире «Радио НВ».
«На самом деле, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что есть все эти условия (принятие банковского и земельного законов. – Ред.) и если все эти условия будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем – в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около 4 миллиардов долларов», – сообщил Гетманцев.
Он отметил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых, поэтому государство заинтересовано в получении этих средств. Деньги от фонда должны пойти в стабилизационный фонд государства: их потратят на мероприятия по противодействию коронавирусу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%Вчера, 12:10 - 3431 31
В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в паркеВчера, 14:20 - 2679 19
Георгий Губский: производство масок как возможность для бизнесаВчера, 14:33 - 1501 9
В Украине пока не будут штрафовать владельцев еврономеровВчера, 16:00 - 1455 7
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривныВчера, 20:02 - 8848 6
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривныВчера, 20:02 - 8848 6
АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%Вчера, 12:10 - 3431 31
Экономист дал прогноз для малого бизнеса ввиду карантинаВчера, 12:46 - 3084 3
В Киеве работает центр для контроля за соблюдением самоизоляции (видео)Вчера, 13:20 - 2701 1
В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в паркеВчера, 14:20 - 2679 19
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаПозавчера, 14:10 - 1138
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 4098 5
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 15937 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 923
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7636 4