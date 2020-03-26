Гетманцев назвал размер первого транша МВФ

Размер первого транша Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может составить 4 миллиарда долларов.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в эфире «Радио НВ».

«На самом деле, мы получили официальное письмо от МВФ о том, что есть все эти условия (принятие банковского и земельного законов. – Ред.) и если все эти условия будут выполнены, то сразу же средства поступят в Украину, причем – в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около 4 миллиардов долларов», – сообщил Гетманцев.

Он отметил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых, поэтому государство заинтересовано в получении этих средств. Деньги от фонда должны пойти в стабилизационный фонд государства: их потратят на мероприятия по противодействию коронавирусу.

Справка Finance.ua:

Зеленский ранее сообщал, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 миллиарда долларов, а размер кредитной программы между МВФ и Украиной должна вырасти с 5,5 миллиарда долларов до 8 миллиардов долларов.