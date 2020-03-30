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Украинские провайдеры фиксируют рост трафика из-за карантина

Украинские провайдеры фиксируют рост трафика из-за карантина

В условиях карантина украинцы перешли на удаленную работу и стали больше пользоваться интернетом, что вызвало увеличение нагрузки на сети телекоммуникационных операторов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации на своей странице в FACEBOOK.

“Компания Huawei поделилась с Минцифрой данными по динамике интернет-трафика в период карантина”, – говорится в сообщении.

Наиболее пострадавшие государства почувствовали заметный рост в объемах фиксированного трафика:

  • Испания – увеличение трафика почти на 40%;
  • Италия – более 70% при значительном сосредоточении на онлайн-играх;
  • Германия – незначительный рост в 16%;
  • Великобритания – 20-30% прироста;
  • Китай – 70% и более.

Специалисты отмечали уменьшение скорости у конечных абонентов с ростом спроса на Netflix, онлайн-игры и YouTube в период карантина.

Поэтому крупнейшие стриминговые платформы снизили качество потокового видео, чтобы избежать ухудшения пропускной способности сетей и предупредить невозможность их использования на территории ЕС во время карантина.

Netflix оптимизировал все форматы сервисов, с целью экономии пропускной способности сетей до 25%.

YouTube объявил, что услуга видеохостинга будет предоставляться с применением стандартного качества по умолчанию для всех пользователей в Европе в течение 30 последующих дней.

Какова ситуация в Украине:

  • по словам представителей украинских точек обмена трафиком, они увеличивают пропускную способность каналов по запросу провайдеров. И потенциал еще не исчерпан.

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По материалам Finance.UA
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