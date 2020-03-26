Цены на газ в Европе опустились ниже российских

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Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже внутрироссийских на фоне рекордных запасов и растущих поставок сжиженного газа.
Об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что 31 марта цена на газ на голландской бирже TTF и на английском газовом хабе National Balancing Point установилась в пересчете на уровне 82 долларов за тысячу кубометров, а до этого падала до 80 долларов.
При этом в западных российских регионах цены на газ (увеличенные на величину экспортной пошлины) составляют 84-85 долларов, что заметно превышает цену на европейских площадках.
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