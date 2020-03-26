НБУ впервые с начала коронакризиса не продавал, а выкупал доллар на валютном рынке

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Национальный банк впервые с начала коронокризиса купил валюту на межбанковском валютном рынке на 64 миллиона долларов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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“Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, вероятно, взбодрили валютный рынок.
Предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укреплялись. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн за доллар”, – сообщают в регуляторе.
В НБУ констатируют, что впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса интервенции регулятора на валютном рынке были положительными.
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