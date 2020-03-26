0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

НБУ впервые с начала коронакризиса не продавал, а выкупал доллар на валютном рынке

НБУ впервые с начала коронакризиса не продавал, а выкупал доллар на валютном рынке

Национальный банк впервые с начала коронокризиса купил валюту на межбанковском валютном рынке на 64 миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также: Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривны

“Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, вероятно, взбодрили валютный рынок.

Предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укреплялись. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн за доллар”, – сообщают в регуляторе.

В НБУ констатируют, что впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса интервенции регулятора на валютном рынке были положительными.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.