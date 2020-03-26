Microsoft добавит в Edge защиту паролей и вертикальные вкладки

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В понедельник компания Microsoft заявила, что она добавляет новые функции безопасности и новые возможности для удобства работы в Microsoft Edge. Это сделано в рамках ребрендинга пакета Office 365 для пользователей Microsoft 365.
В ближайшие месяцы компания Microsoft планирует добавить три ключевых улучшения для браузера:
pcworld.com
По сути, все эти возможности уже есть у других, потому в Редмонде просто скопируют эти функции. Вертикальные вкладки реализованы в Firefox. Система мониторинга паролей — в Chrome и других браузерах.
Также отметим, что разработчики позиционируют Microsoft Edge как единственный веб-обозреватель с поддержкой воспроизведения Netflix в 4K.
Отметим, что все эти нововведения могут задержаться из-за коронавируса, хотя для разработчиков нет особой разницы, где работать. Однако не исключено, что новинки придётся ждать дольше обычного. Таким образом, корпорация прилагает все усилия, чтобы вывести свой браузер в топ и, возможно, потеснить Chrome.
Напомним, что ранее разработчики из Редмонда представили новые методики безопасности для браузера Chromium. И хотя они пока не реализованы, а лишь предложены, по мнению компании это позволит повысить безопасность публичных компьютеров, к которым имеют доступ сразу несколько человек.
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