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Microsoft добавит в Edge защиту паролей и вертикальные вкладки

Microsoft добавит в Edge защиту паролей и вертикальные вкладки

В понедельник компания Microsoft заявила, что она добавляет новые функции безопасности и новые возможности для удобства работы в Microsoft Edge. Это сделано в рамках ребрендинга пакета Office 365 для пользователей Microsoft 365.

В ближайшие месяцы компания Microsoft планирует добавить три ключевых улучшения для браузера:

  • автоматическую проверку паролей, которая будет пытаться определить, не был ли пароль скомпрометирован;
  • вертикальные вкладки;
  • синхронизация коллекций с мобильными приложениями.


pcworld.com

По сути, все эти возможности уже есть у других, потому в Редмонде просто скопируют эти функции. Вертикальные вкладки реализованы в Firefox. Система мониторинга паролей — в Chrome и других браузерах.

Также отметим, что разработчики позиционируют Microsoft Edge как единственный веб-обозреватель с поддержкой воспроизведения Netflix в 4K.

Отметим, что все эти нововведения могут задержаться из-за коронавируса, хотя для разработчиков нет особой разницы, где работать. Однако не исключено, что новинки придётся ждать дольше обычного. Таким образом, корпорация прилагает все усилия, чтобы вывести свой браузер в топ и, возможно, потеснить Chrome.

Напомним, что ранее разработчики из Редмонда представили новые методики безопасности для браузера Chromium. И хотя они пока не реализованы, а лишь предложены, по мнению компании это позволит повысить безопасность публичных компьютеров, к которым имеют доступ сразу несколько человек.

По материалам 3dnews.ru
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