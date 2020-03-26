"Большая семерка" прокомментировала запуск рынка земли в Украине

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Послы стран “Большой семерки” одобрили принятие Верховной Радой законодательства о запуске рынка земли в Украине.
Об этом свидетельствует заявление послов G7 в Twitter.
“Мы приветствуем принятие законодательства о запуске рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий”, – говорится в заявлении.
Также послы выразили надежду на окончательное принятие законодательства по реформированию банковского сектора.
“Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие, что укрепит финансовый сектор Украины и позволит продвигать сотрудничество с международными финансовыми институтами”, – говорится в сообщении.
Запуск рынка земли и реализация закона о регулировании банковской деятельности позволит Украине получить трехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ в объеме около $8 млрд, связанную с ней макрофинансовой помощь от ЕС в сумме 500 млн евро и кредит Всемирного банка в $1 млрд.
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