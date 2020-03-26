0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 381 0

"Большая семерка" прокомментировала запуск рынка земли в Украине

"Большая семерка" прокомментировала запуск рынка земли в Украине

Послы стран “Большой семерки” одобрили принятие Верховной Радой законодательства о запуске рынка земли в Украине.

Об этом свидетельствует заявление послов G7 в Twitter.

“Мы приветствуем принятие законодательства о запуске рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий”, – говорится в заявлении.

Также послы выразили надежду на окончательное принятие законодательства по реформированию банковского сектора.

“Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие, что укрепит финансовый сектор Украины и позволит продвигать сотрудничество с международными финансовыми институтами”, – говорится в сообщении.

Запуск рынка земли и реализация закона о регулировании банковской деятельности позволит Украине получить трехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ в объеме около $8 млрд, связанную с ней макрофинансовой помощь от ЕС в сумме 500 млн евро и кредит Всемирного банка в $1 млрд.

Справка Finance.ua:

  • Депутаты приняли закон о рынке земли. Сроки запуска рынка земли: 1 июля 2021 года. В предыдущей редакции планировали с 1 октября 2020 года.
  • Провести общенациональный референдум и решить вопрос о продаже украинской земли иностранцам в “Слуге народа” хотят уже до конца этого года.
По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.