"Большая семерка" прокомментировала запуск рынка земли в Украине

Послы стран “Большой семерки” одобрили принятие Верховной Радой законодательства о запуске рынка земли в Украине.

Об этом свидетельствует заявление послов G7 в Twitter.

“Мы приветствуем принятие законодательства о запуске рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий”, – говорится в заявлении.

Также послы выразили надежду на окончательное принятие законодательства по реформированию банковского сектора.

“Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие, что укрепит финансовый сектор Украины и позволит продвигать сотрудничество с международными финансовыми институтами”, – говорится в сообщении.

Запуск рынка земли и реализация закона о регулировании банковской деятельности позволит Украине получить трехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ в объеме около $8 млрд, связанную с ней макрофинансовой помощь от ЕС в сумме 500 млн евро и кредит Всемирного банка в $1 млрд.

Справка Finance.ua:

Депутаты приняли закон о рынке земли. Сроки запуска рынка земли: 1 июля 2021 года. В предыдущей редакции планировали с 1 октября 2020 года.