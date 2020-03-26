Для поиска людей с коронавирусом создали “пандемический беспилотник”

Университет Южной Австралии (UniSA) вместе с канадской компанией Draganfly Inc создали «пандемический беспилотник», способный обнаруживать людей с инфекционными респираторными заболеваниями.

Об этом сообщается на сайте UniSA.

«Беспилотник будет оборудован специализированной системой датчиков и автоматического анализа видеоинформации, которая может отслеживать температуру, сердцебиение и частоту дыхания, а также выявлять людей, которые чихают и кашляют в толпах, офисах, аэропортах, на круизных судах, в домах для ухода за пожилыми людьми и других местах, где группы людей могут работать или собираться», – говорится в сообщении.

Эта технология была впервые представлена в 2017 году главой кафедры сенсорных систем профессором Яваном Чалем и его коллегами Али аль-Наджи и Асанкой Перерой. Ученые продемонстрировали способность измерять частоту сердечных сокращений и дыхания для выявления кашля и чихания на расстоянии до 10 метров.

Как отмечается, данная технология может быть жизнеспособным инструментом скрининга во время пандемии COVID-19.

«Он может выявить не все случаи, но может быть надежным инструментом для выявления наличия заболевания в месте или в группе людей», – заявил Чал.

Теперь компания Draganfly Inc хочет «немедленно начать интеграцию коммерческих, медицинских и государственных заказчиков».