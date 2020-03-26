0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 87 0 Новости партнёров

ПУМБ прекращает начисление комиссии за пользование POS-терминалами

ПУМБ прекращает начисление комиссии за пользование POS-терминалами

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) разработал очередную инициативу в поддержку бизнес-клиентов независимо от сегмента бизнеса, отменяющую фиксированную плату за использование POS-терминалов на весь период действия карантина.

Комиссия будет отменена для тех бизнес-клиентов, которые, в соответствии с обстоятельствами, были вынуждены приостановить свою активную деятельность и пользование POS-терминалами банка с 18 марта 2020 года включительно.

Воспользоваться предложением о прекращении начисления комиссии на период карантина можно будет обратившись к персональному менеджеру банка ПУМБ.

По материалам ПУМБ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПУМБ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.