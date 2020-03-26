ПУМБ прекращает начисление комиссии за пользование POS-терминалами

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Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) разработал очередную инициативу в поддержку бизнес-клиентов независимо от сегмента бизнеса, отменяющую фиксированную плату за использование POS-терминалов на весь период действия карантина.
Комиссия будет отменена для тех бизнес-клиентов, которые, в соответствии с обстоятельствами, были вынуждены приостановить свою активную деятельность и пользование POS-терминалами банка с 18 марта 2020 года включительно.
Воспользоваться предложением о прекращении начисления комиссии на период карантина можно будет обратившись к персональному менеджеру банка ПУМБ.
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