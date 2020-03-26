0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

В Офисе президента назвали главные направления работы в борьбе с коронавирусом

В Офисе президента назвали главные направления работы в борьбе с коронавирусом

В Офисе президента заявили, что на данный момент идет концентрация по двум направлениям работы в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга.

По его словам, власть концентрируется на обеспечении инфраструктуры населенных пунктов и обсервации прибывших в Украину из-за границы граждан.

“Сегодня мы концентрируемся по 2 направлениям: обеспечение готовности инфраструктуры от больших до маленьких городков. Если кто-то из граждан начинает болеть, чтобы можно было подтвердить диагноз, оказать всю необходимую помощь. Во-вторых, в течение последних недель тысячи граждан Украины вернулись, и из городов, где есть очаги вспышки коронавируса. Поэтому для власти очень важен вопрос обсервации этих людей и контроля их здоровья”, – сообщил Ермак.

Также глава Офиса президента заявил, что в ближайшие дни в Украине будет решен вопрос с обеспечением защитными средствами.

Коронавирус COVID-19: общая статистика 😷

“Каждый день в Украину поступают необходимые медицинские средства, тесты, маски защитные. Безусловно, мы получаем ежедневно сигналы о том, что еще есть проблемы с защитными средствами в аптечных сетях. Но я уверен, что в ближайшие сроки эта ситуация будет исправлена. В каждой аптеке можно будет купить”, – заявил Ермак.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин пересмотрел предположение и прогноз экономического и социального развития Украины на 2020 год с учетом текущих мировых тенденций и возникновения пандемии COVID-19, ухудшив прогноз по ВВП Украины на этот год.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует три возможных сценария распространения коронавируса в Украине.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.