В Офисе президента назвали главные направления работы в борьбе с коронавирусом

В Офисе президента заявили, что на данный момент идет концентрация по двум направлениям работы в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга.

По его словам, власть концентрируется на обеспечении инфраструктуры населенных пунктов и обсервации прибывших в Украину из-за границы граждан.

“Сегодня мы концентрируемся по 2 направлениям: обеспечение готовности инфраструктуры от больших до маленьких городков. Если кто-то из граждан начинает болеть, чтобы можно было подтвердить диагноз, оказать всю необходимую помощь. Во-вторых, в течение последних недель тысячи граждан Украины вернулись, и из городов, где есть очаги вспышки коронавируса. Поэтому для власти очень важен вопрос обсервации этих людей и контроля их здоровья”, – сообщил Ермак.

Также глава Офиса президента заявил, что в ближайшие дни в Украине будет решен вопрос с обеспечением защитными средствами.

“Каждый день в Украину поступают необходимые медицинские средства, тесты, маски защитные. Безусловно, мы получаем ежедневно сигналы о том, что еще есть проблемы с защитными средствами в аптечных сетях. Но я уверен, что в ближайшие сроки эта ситуация будет исправлена. В каждой аптеке можно будет купить”, – заявил Ермак.

Справка Finance.ua:

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