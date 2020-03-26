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Украина увеличила экспорт агропродукции на 8%

Украина увеличила экспорт агропродукции на 8%

За первые два месяца текущего года экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил 3,7 миллиарда долларов, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля продукции в структуре общего экспорта составила 46%.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Вместе с тем, импорт указанной продукции за аналогичный период вырос на 16% и составил 1,1 млрд долл.

За январь-февраль 2020 года доля агропродовольственной продукции в структуре общего экспорта составила 46%, в то время как доля импорта составила лишь 12%.

В товарной структуре экспорта больше всего выросли поставки из Украины масла на 31% или $ 229 млн. Наращивание поставок произошло за счет увеличения экспорта: подсолнечного масла на $179 млн (+26%), рапсового масла на $ 25 млн (в 23 раза), соевого масла – на $17 млн (+66%).

Экспорт продукции животноводства сократился на 12% или $23 млн, в основном вследствие сокращения поставок молочной продукции в среднем на 24%.

В товарной структуре импорта увеличились закупки продукции растениеводства на $58 млн или 16% (за счет закупки цитрусовых, картофеля и бананов. Также вырос импорт готовой продукции на $52 млн или 17% (за счет импорта шоколада и продуктов для кормления животных).

Импорт продукции животноводства вырос на $27 млн или 16% за счет закупки сыров, рыбы и сливочного масла.

По материалам Економічна Правда
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