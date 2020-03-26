Валовый внешний долг Украины превысил 120 млрд долларов

Валовой внешний долг Украины на конец 2019 года вырос по сравнению с прошлым годом на 7,029 млрд долларов (на 6,1%) до 121,739 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в НБУ, по ВВП долг Украины составляет 78,6%.

В четвертом квартале 2029 года внешний долг государственного сектора вырос на 1,6 млрд долларов и составил 51,8 млрд долларов (33,4% от ВВП). Одновременно выросли внешние обязательства частного сектора – на 1,7 млрд долларов и на 31 декабря 2019 составили 69,9 млрд долларов (45,2% от ВВП).

Внешний долг центрального банка в четвертом квартале 2019 года увеличился на 102 млн долларов до 7,3 млрд долларов (4,7% от ВВП).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в четвертом квартале сократился с 4,9 до 4,8 млрд долларов (3,1% ВВП).

Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, вырос за квартал на 0,3 млрд долларов и составил 10,5 млрд долларов (6,8% от ВВП) на конец 2019 года.

Справка Finance.ua:

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долларов. В течение 2019 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 170,35 млрд грн (7,86%), а в долларовом эквиваленте выросла на 6,04 млрд долларов (на 7,71%).