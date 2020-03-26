«Все скупят олигархи и крупные компании»: эксминистр экономики раскритиковал принятый закон о рынке земли

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов раскритиковал принятый закон о рынке сельскохозяйственных земель.

Милованов считает, что ограничения, которые вводятся в начале работы рынка, приведут к тому, что сельскохозяйственную землю выкупят крупные компании и олигархи через подставных лиц.

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«Люди, которые привыкли к серым схемам и имеют свободную наличность, смогут воспользоваться новым рынком земли для накопления больших объемов земли. Так же как в 90-х определенные группы людей захватили предприятия за ваучеры, скупая их за бесценок и используя подставных лиц. На этот раз землю могут скупить за десятки или сотни подставных лиц, каждое из которых приобретет по 100 га», — отметил Милованов.

Речь идет об ограничениях, предусмотренных принятым законом о земле: он должен заработать с 1 июля 2021 года. При этом, до конца 2023 года покупать земельные паи смогут только физические лица. Юридические лица получат право покупать землю только с 1 января 2024 года.

Выходом из этой ситуации Милованов называет открытие рынка земли сразу для всех — и для компаний, и для физических лиц. Это должно снизить риск развития теневых схем.

Справка Finance.ua: