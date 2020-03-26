Сокращение выплат и миллиардные убытки образца 2015 года: как "Укрзализныця" переживает карантин

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“Укрзализныця” сокращает дополнительные выплаты всем работникам и ожидает убытков за первые полгода 2020-го года на 6-10 миллиардов гривен. Наблюдательный совет и топ-менеджмент УЗ также отказались от премий.
Об этом заявил и. о. председателя правления госкомпании Желько Марчек.
По словам руководителя, пассажирские перевозки (традиционно убыточные) сейчас также означают недополучение доходов.
“Остановка регулярных пассажирских перевозок по железной дороге означает не только недополучение доходов, но и необходимость компенсировать пассажирам расходы за предварительно приобретенные билеты”, – сообщает Марчек.
Также по расчетам УЗ, в марте компания недополучит 1,2-1,4 млрд грн, а чистый убыток за полгода может составить 6-10 миллиардов гривен.
“….Грузовой сегмент также страдает от эпидемии и введенных карантинных мероприятий. Уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов производства до 30 % и остановку работы отдельных предприятий-грузоотправителей, что также негативно влияет на доходность.
Только за март 2020 года “Укрзализныця” недополучит 1,2 – 1,4 млрд грн. По нашим оценкам, по результатам первого полугодия 2020 года, чистый убыток компании составит от 6 до 10 млрд грн. Таких результатов мы не имели с 2015 года”, – резюмирует Марчек.
Также в УЗ заявляют о сокращении дополнительных выплат всем работникам и топ-менеджменту, об уменьшении других расходов и расширении кредитных линий.
“Для этого (сохранения рабочих мест. – Ред.) мы должны существенно сократить расходы на закупку материально-технических ресурсов, товаров и услуг, уменьшить капитальные инвестиции, работать над расширением кредитных линий, а также прибегнуть к временному сокращению дополнительных выплат для всех работников компании, чтобы уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда. Наблюдательный совет, правление и директорат аппарата уже отказались по собственной инициативе от премий и дополнительных выплат.
В УЗ ожидают, что финансовая ситуация улучшится во втором полугодии 2020 года – и тогда компания не только вернет традиционные выплаты железнодорожникам, но и “будет пытаться” компенсировать все недополученные средства.
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