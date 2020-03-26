Honor представил новый недорогой смартфон: характеристики и цены (фото)

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Бренд Honor представил недорогую модель Honor Play 9A. Новинка выделяется в первую очередь аккумулятором емкостью 5000 мА·ч – это на целых 1000 мА·ч больше, чем у прошлогодней модели Play 3 и стоящей на ступень выше модели Honor 9X c 48-мегапиксельной камерой.
Honor Play 9A построен на базе простенькой SoC MediaTek Helio P35 и оснащен ЖК экраном диагональю 6,3 дюйма и разрешением 720p+ (20:9) с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. В то же время бюджетная платформа обеспечивает этой модели приличную автономность: до 35 часов в режиме воспроизведения видео и до 33 часа при совершении звонков в сети 4G, согласно данным производителя.
Фото: GSM Arena
Еще одна особенность этой бюджетной модели — относительно качественная аудиосистема с усилителем Smart PA (пиковая громкость на уровне 88 дБА) и поддержкой фирменной аудиотехнологии Histen 6.0, обеспечивающего эффект объемного звучания. Есть разъем 3,5 мм и FM-приемник.
Фото: GSM Arena
Из остального можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели, поддержку двух SIM-карт и отдельный слот для карты microSD объемом до 512 ГБ, 4G и VoLTE, а также модули Wi-Fi b/g/n (2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0. NFC, само собой, не поддерживается.
Фото: GSM Arena
Базовая версия Honor Play 9A с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти стоит $125. За $170 можно купить уже версию со 128 ГБ флэш-памяти.
Из коробки Honor Play 9A работает под управлением ОС Android 10 с фирменным интерфейсом Magic UI 3.0.1.
В продажу Honor Play 9A поступит в четырех вариантах вместе с Honor 30S 7 апреля.
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