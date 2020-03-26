Порошенко объяснил, почему "Европейская солидарность" голосовала за рынок земли

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Принятие закона о рынке земли с учетом принципиальных правок “Европейской солидарности” – сверхважное решение, которое позволит сформировать цивилизованный рынок земли, поэтому фракция “ЕС” поддержала этот законопроект во втором чтении.
Об этом на брифинге в Верховной Раде после голосования заявил лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.
“В законе не идет речь о продаже земли, потому что это была принципиальная позиция “Европейской солидарности”, которую я имею честь возглавлять. Мы подчеркнули, что единственная возможность, когда “Европейская солидарность” поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственной земли. 11 миллионов гектаров, которые принадлежат государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом. Это поправка “Европейской солидарности”, и она проголосована. Земля, которая принадлежит коммунальной собственности, муниципалитетам, также запрещена к продаже”, – отметил Порошенко.
Кроме того, Порошенко призвал не верить фейкам о “тотальной распродаже земли”, которые распространяют политики, позиция которых де-факто может привести к дефолту Украины.
“Мы сохранили украинскую государственную землю, мы сохранили коммунальную собственность и сегодня предоставили право только тем, кто много лет владеет землей как житель, как тот, кто ее обрабатывает, самому определять судьбу собственной земли”, – добавил Порошенко.
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