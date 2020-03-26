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Нацбанк представил план регулирования рынка кредитных союзов (инфографика)

Нацбанк представил план регулирования рынка кредитных союзов (инфографика)

Национальный банк обнародовал видение развития рынка кредитных союзов в Украине.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

“Национальный банк принял во внимание важную роль кредитных союзов в повышении доступности финансовых услуг для широких слоев населения, ведь они работают преимущественно в сельской и отдаленных местностях. Регулирование будет способствовать созданию условий для развития рынка кредитных союзов и росту его конкурентоспособности, повышению уровня его надежности, прозрачности и платежеспособности”, – говорится в сообщении.

Кредитные союзы и их клиенты получат:

  • расширенный перечень услуг, которые они могут предоставлять;
  • высокий уровень доступности их услуг;
  • возможность создания собственного центра финансовой интеграции;
  • новые инструменты поддержки ликвидности и платежеспособности.

“Вместе с тем Национальный банк будет вести комплексный надзор за деятельностью кредитных союзов, применяя риск-ориентированный подход в вопросах лицензирования, регулирования и надзора и руководствуясь принципами пропорциональности требований к уровню рискованности союза, перспективного взгляда для понимания потенциальных рисков, раннего выявления проблем и своевременного реагирования, профессионального суждения и правовой определенности”, – добавляет регулятор.

Справка Finance.ua:

  • Кредитные союзы – это финансовые учреждения, деятельность которых заключается во взаимном кредитовании и предоставлении других финансовых услуг участникам союза за счет их объединенных денежных взносов. Они существуют для содействия бережливости и финансовому благосостоянию членов кредитного союза благодаря предоставлению услуг на условиях себестоимости.
  • По состоянию на конец сентября 2019 года в Украине насчитывалось 337 кредитных союзов, объединявших более 465 тыс. человек. Общее количество активов союзов составляло 2,4 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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