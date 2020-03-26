Нацбанк представил план регулирования рынка кредитных союзов (инфографика)

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Национальный банк обнародовал видение развития рынка кредитных союзов в Украине.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
“Национальный банк принял во внимание важную роль кредитных союзов в повышении доступности финансовых услуг для широких слоев населения, ведь они работают преимущественно в сельской и отдаленных местностях. Регулирование будет способствовать созданию условий для развития рынка кредитных союзов и росту его конкурентоспособности, повышению уровня его надежности, прозрачности и платежеспособности”, – говорится в сообщении.
Кредитные союзы и их клиенты получат:
“Вместе с тем Национальный банк будет вести комплексный надзор за деятельностью кредитных союзов, применяя риск-ориентированный подход в вопросах лицензирования, регулирования и надзора и руководствуясь принципами пропорциональности требований к уровню рискованности союза, перспективного взгляда для понимания потенциальных рисков, раннего выявления проблем и своевременного реагирования, профессионального суждения и правовой определенности”, – добавляет регулятор.
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