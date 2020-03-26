Карантин и финансовая отчетность: эксперт рассказал, что поменял законопроект №3275

На днях Верховная Рада проголосовала за законопроект №3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)».

Как рассказал Finance.ua Андрей Попов, партнер Kreston GCG, в связи с этим и из-за карантина сроки обязательной публикации финансовой отчетности и аудиторского заключения перенесены.

Так, п. 26 Розділ V “Прикінцеві положення” Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 40, ст.365) дополнили новым пунктом:

“1-2. Особи, відповідальні за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, визначені статтею 11 цього Закону, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року, а для підприємств, які є емітентами цінних паперів, протягом строку, встановленого пунктом 7 Розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, але не пізніше 31 грудня 2020 року”.

Как отмечает эксперт, таким образом, компании, подпадающие под категорию средних и крупных компаний (не эмитентов), которые согласно ст. 14 Закона “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” обязаны опубликовать отчетность за 2019 год вместе с аудиторским заключением не позднее 01 июня 2020 года, теперь могут сделать это в течение 90 дней со дня, следующего за окончанием карантина.

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Если карантин не будет продлен после 24.04.2020, то срок публикации отчетности за 2019 год вместе с аудиторским заключением — не позднее 24.07.2020.

Интересно также, что законодатели, привязав сроки публикации к 90 календарным дням после карантина, предусмотрели ограничитель “але не пізніше 31 грудня 2020 року”. Это значит, что даже без изменения п. 26 законопроекта №3275, карантин теоретически может быть продлен до конца сентября.

Порядок отчетности компаний, относящихся к категории эмитентов ценных бумаг, также изменён через привязку к дате проведения общего собрания акционеров.

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Компании-эмитенты должны осуществить публикацию в течение 5 рабочих дней после проведения данного собрания (п. 29 законопроекта №3275). Общее собрание акционеров по результатам 2019 года компании-эмитенты имеют право провести в срок не позднее трех месяцев с даты окончания карантина (п. 30 законопроекта №3275).