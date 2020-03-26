Лилия Таран: об изменениях в Налоговый кодекс Украины. Важно

Сегодня Верховной Радой Украины Принят Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)» (Законопроект от № 3275). Этим Законом внесен ряд изменений в украинское законодательство, в частности, и в Налоговый кодекс Украины (»НКУ”). Далее рассмотрим налоговые изменения, на которые стоит обратить внимание.

Плата за землю и налог на недвижимость

Законодатели отменили освобождение от платы за землю и налога на недвижимость за апрель 2020 года.

Плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) и налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, относительно объектов нежилой недвижимости может не выплачиваться только за март 2020 год. За отчетный период апреля 2020 года налоги должны быть уплачены, но предоставлена возможность отсрочить до 30 июня 2020 года без применения штрафа и пени.

Изменения налоговых обязательств должны быть отражены в уточняющих налоговых декларациях. При этом увеличение налоговых обязательств по результатам уточнения деклараций, осуществленного на основании этих норм НКУ, не приводит к начислению штрафных санкций и пени.

При этом местные органы власти могут принять решение об уменьшении ставок местных налогов на 2020 год.

Налог на прибыль предприятий

В 2020 году налогоплательщики освобождаются от применения налоговых разниц по п.140.5.9 НКУ относительно суммы средств или стоимости товаров, безвозмездно предоставленных (перечисленных) общественным объединениям и/или благотворительным организациям и/или соответствующим органам власти и/или учреждениям здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности (и другим объектам) с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19). Закон приводит перечень таких групп товаров и групп объектов, которым может быть оказана благотворительная поддержка.

Для заведений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности и/или лиц, уполномоченных на осуществление закупок в сфере здравоохранения, являющимся плательщиками налога на прибыль, на 2020 год вводятся особые правила налогообложения через применение налоговых разниц, призванные поддержать таких налогоплательщиков.

Налог на доходы физических лиц

Налоговая скидка по итогам 2020 года может быть предоставлена без применения обычных лимитов (п. 166.3.2 НКУ) относительно расходов на медицинские цели и добровольные пожертвования по противодействию опасным заболеваниям.

НДС – в отношении лекарственных средств по перечню Кабмина для противодействия COVID-19

Продлен срок освобождения от таможенных платежей и НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины до последнего числа месяца, в котором завершается действие карантина, установленного Кабинетом Министров Украины на всей территории Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19.

Добавлена норма об освобождении от НДС операций по поставке на таможенной территории товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), перечень которых определен Кабинетом Министров Украины.

Также добавлено уточнение, что к операциям, освобожденным от НДС по этой норме, не применяются положения ст.198.5 и ст. 199 НКУ (касается операций, осуществленных начиная с 17 марта 2020 года).

Акцизный налог

Введен временный порядок отгрузка спирта этилового для производства дезинфекционных средств. Собственно, с вступления в силу закона и до 31 мая 2020 года, акцизный налог взимается по ставке 0 гривен за 1 литр 100-процентного спирта из спирта этилового, который используется для производства дезинфекционных средств.

На этот же период предоставлено разрешение на отгрузку спирта для производителей лекарственных средств и производителей продукции химического и технического назначения для производства дезинфекционных средств. Временно до 30 апреля 2020 года не применяется при производстве дезинфекционных средств п.229.1.8 НКУ, который обязывает оборудовать каждое место получения/отпуска спирта этилового расходомерами-счетчиками, при условии установки на таком предприятии налоговых постов.

Сроки погашения налоговых векселей, выданных в соответствии с п. 229.8. НКУ производителями или импортерами топлива для реактивных двигателей и/или авиационных бензинов, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2020 года, продлеваются до 15 августа 2020 года (включительно).

Освобождение от штрафов за нарушение налогового законодательства

Освобождение от штрафов за нарушение налогового законодательства, введенное «предыдущим» Законом № 533 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», не было отменено, однако уточнена норма о применении штрафов за нарушение правил учета, производства и оборота горючего или спирта этилового на акцизных складах., которые применяются на общих основаниях, собственно конкретизированы пять направлений законодательства, за нарушение требований которого продолжают применяться штрафы.

Единый социальный взнос

Освобождение от применения штрафов за нарушение законодательства по ЕСВ и мораторий на проведение проверок, введенные Законом № 533, продлено до 31 мая 2020 года.

Дополнительно приостанавливается срок рассмотрения жалоб налогоплательщиков единого взноса, а также продлевается срок подачи жалоб.

Финансовая отчетность

Освобождение от ответственности за несвоевременную подачу и обнародование финансовой отчетности (в том числе, консолидированной и с аудиторским отчетом), если такая отчетность будет опубликована и обнародована в течение действия карантина или срока 90 календарных дней со дня следующего за днем завершения такого карантина, но не позднее 31 декабря 2020 года.

Упрощенная система налогообложения

Повышены лимиты для налогоплательщиков единого налога:

Первая группа – 1 млн грн (до изменений: 300 тыс. грн);

Вторая группа – 5 млн грн (до изменений: 1,5 млн грн);

Третья группа – 7 млн грн (до изменений: 5 млн грн).

Общественные объединения и благотворительные организации

Общественные объединения и благотворительные организации не включают в расчет общей суммы осуществление операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению НДС, объемы операций по ввозу и поставке товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), перечень которых определен Кабинетом Министров Украины.

Государственный контроль

Запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности продлевается до 30 июня 2020 года, за исключением государственного надзора (контроля):

за деятельностью субъектов хозяйствования, которые согласно утвержденным Кабинетом Министров Украины критериями оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности отнесены к субъектам хозяйствования с высокой степенью риска;

в сфере соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен;

в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

Закон вступит в силу со дня его опубликования [на момент отправки этой новости Закон еще не подписан Президентом и не опубликован].

Лилия Таран, Старший консультант по налогам KPMG в Украине