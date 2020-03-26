Межбанк: вчерашние события должны сыграть сегодня за гривну

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вторник будет чрезвычайно интересным днем на валютном рынке. После вчерашнего многочасового законодательного и кадрового марафона в Верховной Раде страсти по «антиколомойскому» закону и закону о земле улеглись. По крайней мере — почти до конца первой декады апреля, когда начнется второе чтение и соответственно – новые попытки “пройти между капельками” у части народных депутатов и сил, которые они представляют.
По факту – основные шаги для получения кредитов МВФ и других международных организаций – сделаны, что потенциально снижает риски финансовых “негараздов”, хотя и не решает эту проблему полностью. Валютный рынок и основная часть крупных игроков, конечно, напуганы заложенным в проект скорректированного бюджета на 2020 год среднегодовым курсом доллара 29,4 гривны (вместо 27 гривен), но его отправка депутатами на доработку внушает определенный, хотя и осторожный оптимизм у бизнеса и частично у населения. Так что вчерашние события в Верховной Раде – пока сработают на укрепление гривны.
Аукцион по размещению гривневых ОВГЗ Минфин сегодня отменил после консультации с первичными дилерами. Пока интереса к ним с такой доходностью особого нет, новый министр финансов только назначен, желания закупаться этими бумагами у нерезидентов (на фоне проблем с коронавирусом) существенного не наблюдается. Поэтому чиновники взяли паузу. Это не повлияет сегодня на поведение межбанка.
Сработают три основных мотиватора:
1) Завершение месяца и квартала – компаниям даже с учетом карантина надо закрывать отчетную дату, что активизирует их на всех рынках, в том числе и валютном;
2) Период возмещений НДС экспортерам продолжается, что добавит им гривны на счета и частично закроет необходимость в продаже валюты. Это работает против гривны;
3) Общий настрой рынка на позитив (после вчерашних решений депутатов) и снижение давления на наличном рынке (вчера НБУ продал банкам обещанные ранее $ 180 млн наличных долларов и они пойдут на подкрепление касс и обменников финучреждений). Это психологически снижает ажиотаж как на межбанке, так и в обменках.
Попытки спекулянтов снова покачать курс в течение дня продолжатся, но сегодня уже многие из них будут пытаться сыграть “на понижение”, тем более, что дефицит гривны в последний день квартала ощущает весь бизнес и это позволит гривне потеснить доллар на торгах.
При ситуативном избытке валюты на межбанке – НБУ попытается окупить часть ранее потраченных долларов в резервы.
По прогнозам, объемы операций на торгах 31 марта составят до $360 млн при заключении до 640 сделок (за счет эффекта окончания отчетного периода) с коридором по доллару в пределах 27,65-28,05 гривен. Будут активные попытки сыграть “на понижение” на вчерашних новостях.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс в банках на 10 утра: прием 27,50-28,00 и продажа 28,05-28,60 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,08 / 28,13
евро – 30,97/ 30,03
российский рубль – 0,351/ 0,324
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)4 ч. назад - 6363 49
"Прекратите пребывать в иллюзиях": Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры (видео)Вчера, 14:13 - 2047 17
Украина может получить финансовую помощь минимум $10 млрд - ЗеленскийВчера, 12:14 - 1413 7
Ермак рассказал, когда в украинских аптеках появятся маскиВчера, 19:44 - 1786 6
Если не будет внешней поддержки: Шмыгаль пугает дефолтом30 мин. назад - 275 4
Как покупают недвижимость во вторую неделю карантина (инфографика)Вчера, 17:04 - 10572 1
J.P. Morgan спрогнозировал уровень ВВП и курс гривны до конца годаВчера, 20:01 - 7672 1
Принят закон о рынке земли: что важно знать (инфографика)4 ч. назад - 6363 49
Что предусматривает антикризисный закон для граждан и для бизнесаВчера, 15:00 - 4605 1
Межбанк: как голосования в Раде повлияли на курсВчера, 18:37 - 4200 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаВчера, 14:10 - 631
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 3767 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 15315 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 860
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7481 4