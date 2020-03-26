Межбанк: вчерашние события должны сыграть сегодня за гривну

Вторник будет чрезвычайно интересным днем на валютном рынке. После вчерашнего многочасового законодательного и кадрового марафона в Верховной Раде страсти по «антиколомойскому» закону и закону о земле улеглись. По крайней мере — почти до конца первой декады апреля, когда начнется второе чтение и соответственно – новые попытки “пройти между капельками” у части народных депутатов и сил, которые они представляют.

По факту – основные шаги для получения кредитов МВФ и других международных организаций – сделаны, что потенциально снижает риски финансовых “негараздов”, хотя и не решает эту проблему полностью. Валютный рынок и основная часть крупных игроков, конечно, напуганы заложенным в проект скорректированного бюджета на 2020 год среднегодовым курсом доллара 29,4 гривны (вместо 27 гривен), но его отправка депутатами на доработку внушает определенный, хотя и осторожный оптимизм у бизнеса и частично у населения. Так что вчерашние события в Верховной Раде – пока сработают на укрепление гривны.

Аукцион по размещению гривневых ОВГЗ Минфин сегодня отменил после консультации с первичными дилерами. Пока интереса к ним с такой доходностью особого нет, новый министр финансов только назначен, желания закупаться этими бумагами у нерезидентов (на фоне проблем с коронавирусом) существенного не наблюдается. Поэтому чиновники взяли паузу. Это не повлияет сегодня на поведение межбанка.

Сработают три основных мотиватора:

1) Завершение месяца и квартала – компаниям даже с учетом карантина надо закрывать отчетную дату, что активизирует их на всех рынках, в том числе и валютном;

2) Период возмещений НДС экспортерам продолжается, что добавит им гривны на счета и частично закроет необходимость в продаже валюты. Это работает против гривны;

3) Общий настрой рынка на позитив (после вчерашних решений депутатов) и снижение давления на наличном рынке (вчера НБУ продал банкам обещанные ранее $ 180 млн наличных долларов и они пойдут на подкрепление касс и обменников финучреждений). Это психологически снижает ажиотаж как на межбанке, так и в обменках.

Попытки спекулянтов снова покачать курс в течение дня продолжатся, но сегодня уже многие из них будут пытаться сыграть “на понижение”, тем более, что дефицит гривны в последний день квартала ощущает весь бизнес и это позволит гривне потеснить доллар на торгах.

При ситуативном избытке валюты на межбанке – НБУ попытается окупить часть ранее потраченных долларов в резервы.

По прогнозам, объемы операций на торгах 31 марта составят до $360 млн при заключении до 640 сделок (за счет эффекта окончания отчетного периода) с коридором по доллару в пределах 27,65-28,05 гривен. Будут активные попытки сыграть “на понижение” на вчерашних новостях.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс в банках на 10 утра: прием 27,50-28,00 и продажа 28,05-28,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,08 / 28,13

евро – 30,97/ 30,03

российский рубль – 0,351/ 0,324

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