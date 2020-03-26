Георгий Губский: производство масок как возможность для бизнеса

С началом эпидемии коронавируса в мире резко возрос спрос на продукты первой необходимости — медицинские препараты, средства личной гигиены и продукты питания.

Украина не стала исключением. С введением карантина в средине марта, в стране начал наблюдаться дефицит средств личной защиты: стерильных масок, антисептиков и перчаток. С распространением коронавируса в нашей стране, на полках аптек сразу стало меньше такой продукции. Если они и появляются в аптеках, то часто только утром и их сразу большим количеством раскупают посетители.

Спрос на данную продукцию будет расти в зависимости от того, насколько продлят карантинный и пост карантинный период. Даже несмотря на то, что в Китае — эпицентре эпидемии, карантин уже сводится на нет, тренд на ношение масок для лица в общественных местах будет сохраняться длительное время, поскольку этот вопрос контролируется государством и люди обязаны их носить во всех общественных местах.

Выгодная ниша

Вместе с тем, производство масок для лица для украинского бизнеса может стать выгодной нишей в сложившихся условиях. Цены на маски на сегодня варьируются самые разнообразные — в зависимости от используемого материала. Многоразовые маски стали производить и компании, которые ранее шили одежду. Но такую маску может себе позволить не каждый, ведь стоимость может достигать 500 грн за единицу.

К нам в компанию стало приходить огромное количество запросов от украинского бизнеса по импорту линий для производства масок из Китая. Поскольку у нас есть свой офис в Гуанчжоу, мы нашли несколько фабрик, которые производят оборудование для изготовления масок, проинспектировали их и собрали информацию, которая может помочь украинскому бизнесу дать населению достаточное количество масок. Итак, что нам удалось выяснить.

В зависимости от комплектации производственная мощность такого цеха будет составлять от 50 до 150 масок в минуту. Линия состоит из двух и более блоков в зависимости от производительности.

Первый блок формирует саму маску, остальные нужны для крепления резинок. Поскольку продуктивность блока припаивания меньше почти в 2 раза, чем формовочного блока, таких модулей по припаиванию потребуется несколько, чтобы исключить узкое место и обеспечить максимальную производительность.

Себестоимость материалов на изготовление 1 маски – около 1,00 грн

Проверяемые нами фабрики за февраль-март экспортировали в страны Европы более 200 комплектов данного оборудования. На некоторых уже нет готовых модулей в стоке и необходимо ждать какое-то время.

Расчет рентабельности для производства в Украине

Продажная стоимость масок сейчас в Украине оптом 5-10,5 грн/штука, себестоимость материалов на изготовление 1 маски около 1,00 грн. Возьмем среднюю цену в 7 грн за единицу.

Оборудование в среднем может производить 120 масок за 1 минуту. Если работать в 2 смены по 8 часов, учитывая, что производственное время у нас 16 часов в сутки. Получаем производственную мощность 115 тыс. шт. масок в сутки. Прибыль с одной маски составит 6 грн.

Итого, 690 тыс. грн/сутки «грязными». Предположим, что такая стоимость сохранится 3 недели после поставки и до начала спада спроса — итого получим 690 тыс. * 21 день = 14,5 млн грн. По сегодняшнему курсу (28) получаем $518 тыс.

Чистая прибыль за один месяц составит $508 тыс.

Расходы: амортизация оборудования, фонд оплаты труда, аренда помещения, налоги и прочие расходы составят примерно $10 000.

Итого чистая прибыль за один месяц составит $508 тыс.

Спрогнозируем ситуацию, что с 1 мая отрегулируется ситуация и ценник упадет до 3-4 грн на опте. В любом случае, еще за 3 месяца возможно заработать $700 тыс.

Сколько стоит оборудование

В среднем один модуль линии стоит порядка 20-25 тыс. долларов США. В текущей ситуации очень важным фактором является время поставки и запуска.

Мы посчитали, что закупить, поставить и провести пуско-наладочные работы возможно за 20 дней. Стоимость проекта в этом случае составит примерно $90 000. Снизить стоимость можно за счет покупки менее производительной линии, отказа от автоматического производства и увеличения срока поставки.

Рекомендации для тех, кто примет решение действовать сейчас:

Учитывая ажиотаж, в Китае участились случаи мошенничества. Тщательно проверяйте фабрики, с которыми планируете работать.

На онлайн площадках таких как Alibaba поставщики выставляют стоимость, как правило, за самый дешевый модуль, что может сбить с толку при расчёте проекта. Обязательно уточняйте стоимость на полную комплектацию, которая соответствует именно вашим требованиям, а также это новое оборудование или б/у.

Обязательно подписывайте контракт, подробно описывайте спецификацию и сроки поставки. Это позволит защитить вас в правовом поле и дисциплинирует поставщика.

В случае если фабрика подтверждает наличие и просит сделать предоплату – даже в случае подписанного контракта попросите выслать фото и видео оборудования со стока. Лучшим вариантом будет отправить на фабрику своего представителя.

Обеспечьте контроль отгрузки. На нашем опыте – уроненный (к сожалению, такое случается) модуль оборудования может стать камнем преткновения при наладке уже в Украине.

Георгий Губский, Директор по маркетингу компании Fialan