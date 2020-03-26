Георгий Губский: производство масок как возможность для бизнеса

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С началом эпидемии коронавируса в мире резко возрос спрос на продукты первой необходимости — медицинские препараты, средства личной гигиены и продукты питания.
Украина не стала исключением. С введением карантина в средине марта, в стране начал наблюдаться дефицит средств личной защиты: стерильных масок, антисептиков и перчаток. С распространением коронавируса в нашей стране, на полках аптек сразу стало меньше такой продукции. Если они и появляются в аптеках, то часто только утром и их сразу большим количеством раскупают посетители.
Спрос на данную продукцию будет расти в зависимости от того, насколько продлят карантинный и пост карантинный период. Даже несмотря на то, что в Китае — эпицентре эпидемии, карантин уже сводится на нет, тренд на ношение масок для лица в общественных местах будет сохраняться длительное время, поскольку этот вопрос контролируется государством и люди обязаны их носить во всех общественных местах.
Выгодная ниша
Вместе с тем, производство масок для лица для украинского бизнеса может стать выгодной нишей в сложившихся условиях. Цены на маски на сегодня варьируются самые разнообразные — в зависимости от используемого материала. Многоразовые маски стали производить и компании, которые ранее шили одежду. Но такую маску может себе позволить не каждый, ведь стоимость может достигать 500 грн за единицу.
К нам в компанию стало приходить огромное количество запросов от украинского бизнеса по импорту линий для производства масок из Китая. Поскольку у нас есть свой офис в Гуанчжоу, мы нашли несколько фабрик, которые производят оборудование для изготовления масок, проинспектировали их и собрали информацию, которая может помочь украинскому бизнесу дать населению достаточное количество масок. Итак, что нам удалось выяснить.
В зависимости от комплектации производственная мощность такого цеха будет составлять от 50 до 150 масок в минуту. Линия состоит из двух и более блоков в зависимости от производительности.
Первый блок формирует саму маску, остальные нужны для крепления резинок. Поскольку продуктивность блока припаивания меньше почти в 2 раза, чем формовочного блока, таких модулей по припаиванию потребуется несколько, чтобы исключить узкое место и обеспечить максимальную производительность.
Себестоимость материалов на изготовление 1 маски – около 1,00 грн
Проверяемые нами фабрики за февраль-март экспортировали в страны Европы более 200 комплектов данного оборудования. На некоторых уже нет готовых модулей в стоке и необходимо ждать какое-то время.
Расчет рентабельности для производства в Украине
Продажная стоимость масок сейчас в Украине оптом 5-10,5 грн/штука, себестоимость материалов на изготовление 1 маски около 1,00 грн. Возьмем среднюю цену в 7 грн за единицу.
Оборудование в среднем может производить 120 масок за 1 минуту. Если работать в 2 смены по 8 часов, учитывая, что производственное время у нас 16 часов в сутки. Получаем производственную мощность 115 тыс. шт. масок в сутки. Прибыль с одной маски составит 6 грн.
Итого, 690 тыс. грн/сутки «грязными». Предположим, что такая стоимость сохранится 3 недели после поставки и до начала спада спроса — итого получим 690 тыс. * 21 день = 14,5 млн грн. По сегодняшнему курсу (28) получаем $518 тыс.
Чистая прибыль за один месяц составит $508 тыс.
Расходы: амортизация оборудования, фонд оплаты труда, аренда помещения, налоги и прочие расходы составят примерно $10 000.
Итого чистая прибыль за один месяц составит $508 тыс.
Спрогнозируем ситуацию, что с 1 мая отрегулируется ситуация и ценник упадет до 3-4 грн на опте. В любом случае, еще за 3 месяца возможно заработать $700 тыс.
Сколько стоит оборудование
В среднем один модуль линии стоит порядка 20-25 тыс. долларов США. В текущей ситуации очень важным фактором является время поставки и запуска.
Мы посчитали, что закупить, поставить и провести пуско-наладочные работы возможно за 20 дней. Стоимость проекта в этом случае составит примерно $90 000. Снизить стоимость можно за счет покупки менее производительной линии, отказа от автоматического производства и увеличения срока поставки.
Рекомендации для тех, кто примет решение действовать сейчас:
Георгий Губский, Директор по маркетингу компании Fialan
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