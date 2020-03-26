0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Ермак рассказал, когда в украинских аптеках появятся маски

Ермак рассказал, когда в украинских аптеках появятся маски

Украина планирует увеличить количество ПЦР-тестов на новый коронавирус до миллиона, а маски в аптеки должны передать уже через неделю.

Об этом 30 марта заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, из Китая и Южной Кореи уже привезли 250 тысяч тест-систем, начато и отечественное производство тестов.

“В целом планируем довести количество ПЦР-тестов до 1 миллиона. Я уже не говорю об экспресс-тестах и разнообразном медицинском оборудовании. На этой неделе привлечем дополнительные самолеты, поэтому объемы поставок из-за рубежа существенно увеличатся”, – говорится в сообщении Ермака в FACEBOOK.

Кроме этого, руководитель ОП добавил, что сейчас крайне важно обеспечить всем необходимым медиков и работников других ключевых отраслей. Так, из-за рубежа доставлено 380 тысяч респираторов, 45 тысяч защитных костюмов и других защитных средств. А вот рядовые украинцы маски получат на следующей неделе -их передадут в аптеки.

“Недавно медицинские маски были доставлены в военные госпитали Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова. А через неделю миллионы дополнительных медицинских масок будут направлены не только в больницы и военные части, а и в аптеки страны”, – написал Ермак.

Увеличить производство средств защиты должны и украинские производители.

“Мы постоянно отслеживаем ситуацию во всех регионах и помогаем им решать проблемы. Например, продолжается работа по недопущению значительного роста цен на продукты первой необходимости”, – добавил Ермак.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.