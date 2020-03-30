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Как в разных странах поддерживают граждан во время карантина (инфографика)

Как в разных странах поддерживают граждан во время карантина (инфографика)

Украинцы, живущие за рубежом, рассказали, какую помощь оказало правительство их государства для поддержки малого, среднего бизнеса и граждан.

США. Еще $500 государство доплатит на каждого из детей. Платежи по кредитам отложили на 3 месяца.

Франция. 100% тем, кто получает минимальные средства, и 80% – у кого доход был выше.

Италия. Бизнесы, требующие сокращения, будет поддерживать государство. Граждане получат по 600 евро на поддержку в трудное время.

Также всем иностранцам продлили визы до мая. По всей стране отложили уплату по ипотечным кредитам на 3 месяца. Медработникам повысили зарплату на 100%.

Кувейт. На полгода отменили плату по кредитам. Власть следит за ценами в аптеках, магазинах.

Китай. Прекратили снимать коммунальные платежи с карт. Здесь есть специальные карты, на которые кладутся деньги для оплаты коммунальных услуг.

Чехия. Есть компенсация для родителей, которые остаются дома с детьми и не могут работать.

Справка Finance.ua:

Антикризисный закон для граждан:

  • Основания для получения скорой помощи по частичной безработице.

  • Временно освободят от штрафов и пени за взятые до 2017 года потребительские кредиты.
  • Запретили банкам повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.
  • Продолжение социальных выплат на период карантина.
По материалам Газета по-Украински
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