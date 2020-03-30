Как в разных странах поддерживают граждан во время карантина (инфографика)

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Украинцы, живущие за рубежом, рассказали, какую помощь оказало правительство их государства для поддержки малого, среднего бизнеса и граждан.
США. Еще $500 государство доплатит на каждого из детей. Платежи по кредитам отложили на 3 месяца.
Франция. 100% тем, кто получает минимальные средства, и 80% – у кого доход был выше.
Италия. Бизнесы, требующие сокращения, будет поддерживать государство. Граждане получат по 600 евро на поддержку в трудное время.
Также всем иностранцам продлили визы до мая. По всей стране отложили уплату по ипотечным кредитам на 3 месяца. Медработникам повысили зарплату на 100%.
Кувейт. На полгода отменили плату по кредитам. Власть следит за ценами в аптеках, магазинах.
Китай. Прекратили снимать коммунальные платежи с карт. Здесь есть специальные карты, на которые кладутся деньги для оплаты коммунальных услуг.
Чехия. Есть компенсация для родителей, которые остаются дома с детьми и не могут работать.
Антикризисный закон для граждан:
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