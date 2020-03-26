Рада поддержала в первом чтении "антиколомойский" законопроект

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Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый «антиколомойский» законопроект.
За проголосовало 267 нардепов.
Им предлагается предусмотреть, что суды не могут принимать решения, которые приведут к остановке начатой процедуры выведения неплатежеспособного банка с рынка или ликвидации. Согласно законопроекту, бывшие и нынешние владельцы банков, права которых были нарушены из-за незаконного акта НБУ, Фонда гарантирования, Минфина, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку или решения Кабмина, могут получить возмещение убытков только в денежной форме. В законопроекте также указано, как эта сумма будет рассчитываться.
Принятие «антиколомойского» законопроекта и проекта закона о рынке земли является условием получения Украиной новой программы МВФ. Президент Владимир Зеленский сообщил, что после выполнения условий Фонда Украина в течение 15 дней получит первый быстрый транш на $1,75−2 млрд сразу в бюджет страны.
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