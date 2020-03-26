Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина (фото)

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Верховная Рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения, за его назначение проголосовали 246 нардепов, и новым министром финансов Сергея Марченко, за его назначение проголосовали 256 нардепов.
Ранее в ходе внеочередного заседания Рада уволила Илью Емца с должности главы Минздрава, а Игоря Уманского – с должности главы Минфина. Однако голосов за назначение Марченко и Степанова не хватило.
Емец вошел в команду премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале марта. До этого эту должность занимала Зоряна Скалецкая, она ушла в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.
Провал кадровых голосований на внеочередном заседании парламента в Верховной Раде связывают с активизацией определенных парламентских групп влияния, заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
Максим Степанов/Facebook.com
Сергей Марченко/president.gov.ua
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