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Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина (фото)

Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина (фото)

Верховная Рада со второго раза назначила Максима Степанова новым главой Министерства здравоохранения, за его назначение проголосовали 246 нардепов, и новым министром финансов Сергея Марченко, за его назначение проголосовали 256 нардепов.

Ранее в ходе внеочередного заседания Рада уволила Илью Емца с должности главы Минздрава, а Игоря Уманского – с должности главы Минфина. Однако голосов за назначение Марченко и Степанова не хватило.

Емец вошел в команду премьер-министра Дениса Шмыгаля в начале марта. До этого эту должность занимала Зоряна Скалецкая, она ушла в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Провал кадровых голосований на внеочередном заседании парламента в Верховной Раде связывают с активизацией определенных парламентских групп влияния, заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.


Максим Степанов/Facebook.com


Сергей Марченко/president.gov.ua

Справка Finance.ua:

  • Во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины сегодня, 30 марта, парламент уволил с должности министра здравоохранения Илью Емца, а Игоря Уманского с должности министра финансов.
По материалам РБК-Украина
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