NASA показало снимки своего "тихого" электросамолета (фото, видео)

Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) показало первые снимки своего нового электрического самолета X-57 Maxwell.

Об этом сообщает Daily Mail.

«NASA показала первые снимки своего нового электрического самолета X-57 Maxwell, который будет тихим и в 500 раз более эффективным по сравнению с традиционным самолетом», – говорится в сообщении.



Фото: Daily Mail

Как сообщает газета, X-57 Maxwell имеет 12 электрических двигателей.

Электроэнергия будет подаваться с литий-ионных батарей, которые можно заряжать.



Фото: Daily Mail

Благодаря тонким крыльям был уменьшен вес воздушного судна, что, по мнению разработчиков, будет способствовать повышению эффективности.

Отмечается, что электрический самолет был разработан инженерами, исследователями, пилотами из NASA.