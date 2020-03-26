NASA показало снимки своего "тихого" электросамолета (фото, видео)

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Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) показало первые снимки своего нового электрического самолета X-57 Maxwell.
Об этом сообщает Daily Mail.
«NASA показала первые снимки своего нового электрического самолета X-57 Maxwell, который будет тихим и в 500 раз более эффективным по сравнению с традиционным самолетом», – говорится в сообщении.
Фото: Daily Mail
Как сообщает газета, X-57 Maxwell имеет 12 электрических двигателей.
Электроэнергия будет подаваться с литий-ионных батарей, которые можно заряжать.
Фото: Daily Mail
Благодаря тонким крыльям был уменьшен вес воздушного судна, что, по мнению разработчиков, будет способствовать повышению эффективности.
Отмечается, что электрический самолет был разработан инженерами, исследователями, пилотами из NASA.
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