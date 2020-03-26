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NASA показало снимки своего "тихого" электросамолета (фото, видео)

NASA показало снимки своего "тихого" электросамолета (фото, видео)

Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) показало первые снимки своего нового электрического самолета X-57 Maxwell.

Об этом сообщает Daily Mail.

«NASA показала первые снимки своего нового электрического самолета X-57 Maxwell, который будет тихим и в 500 раз более эффективным по сравнению с традиционным самолетом», – говорится в сообщении.


Фото: Daily Mail

Как сообщает газета, X-57 Maxwell имеет 12 электрических двигателей.

Электроэнергия будет подаваться с литий-ионных батарей, которые можно заряжать.


Фото: Daily Mail

Благодаря тонким крыльям был уменьшен вес воздушного судна, что, по мнению разработчиков, будет способствовать повышению эффективности.

Отмечается, что электрический самолет был разработан инженерами, исследователями, пилотами из NASA.

По материалам УКРИНФОРМ
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