Как покупают недвижимость во вторую неделю карантина (инфографика)

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По данным Аналитического центра DOM.RIA, на 34,31% возросла активность покупателей по обращениям в отделы продаж к застройщикам онлайн.
Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра DOM.RIA.
Как покупают. За вторую неделю, 19-26 марта, количество покупателей по Украине сократилось на 15,51%.
Просмотры квартир. В новостройках выросли на 4,23%, а количество переходов на сайты застройщиков – на 3,81%, что свидетельствует о росте конкуренции и формирования отложенного спроса.
Покупатели стали более активными по обращениям онлайн в отделы продаж застройщиков по Украине. На 13,48% выросло количество заявок и чатов на DOM.RIA, при этом рост на одного покупателя достиг 34,31%.
Количество покупателей вторичной недвижимости по Украине сократилась на 12,2%. Также на 20,7% снизилась активность покупателей, которые звонили продавцам.
При этом количество просмотров недвижимости на DOM.RIA выросла на 2%, что свидетельствует о формировании отложенного спроса.
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