Как покупают недвижимость во вторую неделю карантина (инфографика)

По данным Аналитического центра DOM.RIA, на 34,31% возросла активность покупателей по обращениям в отделы продаж к застройщикам онлайн.

Об этом свидетельствуют данные Аналитического центра DOM.RIA.

Как покупают. За вторую неделю, 19-26 марта, количество покупателей по Украине сократилось на 15,51%.

Просмотры квартир. В новостройках выросли на 4,23%, а количество переходов на сайты застройщиков – на 3,81%, что свидетельствует о росте конкуренции и формирования отложенного спроса.

Покупатели стали более активными по обращениям онлайн в отделы продаж застройщиков по Украине. На 13,48% выросло количество заявок и чатов на DOM.RIA, при этом рост на одного покупателя достиг 34,31%.

Количество покупателей вторичной недвижимости по Украине сократилась на 12,2%. Также на 20,7% снизилась активность покупателей, которые звонили продавцам.

При этом количество просмотров недвижимости на DOM.RIA выросла на 2%, что свидетельствует о формировании отложенного спроса.

Справка Finance.ua:

Из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье, а это почти каждый седьмой украинец.

54% украинцев сейчас живут в перенаселенном жилье, тогда как в Великобритании, Франции, Германии этот показатель составляет в среднем 7%. На одного украинца приходится 24 кв. м жилья, а в странах Европы в среднем – 60 кв. м.

70% жилого фонда в Украине – это устаревшее жилье, еще 7,5% (75 млн кв. м) – непригодны для проживания. В относительно новом жилье (построенном после 90-х годов) живет лишь 11% населения.

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