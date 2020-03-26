Анонсирован телефон-компьютер с физической клавиатурой и 5G (фото)

Компания Planet Computers анонсировала свой новый флагман Astro Slide, который создан на средства из краудфандинга. Телефон можно использовать либо в качестве стандартного 6,53-дюймового сенсорного смартфона, либо в качестве КПК, благодаря механизму “RockUp” с подвижным шарниром.

Шарнир позволяет сдвинуть экран с клавиатуры, а затем перевернуть его, чтобы его можно было использовать его как мини-ноутбук. Затем открывается полная физическая клавиатура QWERTY, чтобы пользователь смог набирать сообщения или выполнять работу по дому. Закончив, можно сдвинуть экран назад и отвечать на звонки или положить телефон в карман. Это отличается от Cosmo Communicator, раскладного телефона, имеющего только петли, с небольшим задним экраном, который позволяет отвечать на звонки при закрытом корпусе.



Фото: Planet Computers

Astro Slide включает в себя Android 10 и будет иметь возможность двойной загрузки Linux в будущем. Внутри находится чипсет MediaTek Dimensity 1000 со встроенным 5G с “удвоенной производительностью по сравнению с другими чипсетами 5G со значительно сниженным энергопотреблением”, – говорится в сообщении компании. Он также предлагает 48-мегапиксельную заднюю камеру, фронтальную селфи-камеру, 6 ГБ ОЗУ, слот eSIM (поверх двух слотов nano SIM) и 128 ГБ памяти, расширяемой через слот MicroSD.



Фото: Planet Computers

Astro Slide был запущен по стартовой цене ранних продаж в $491, а поставки должны начаться в марте 2021 года.