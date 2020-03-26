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Из-за коронавируса в США возник дефицит золота

Из-за коронавируса в США возник дефицит золота

Из-за пандемии короновируса в США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, дилеры распродали все запасы золота или временно закрылись, а крупный швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG, отливающий золотые слитки с 1856 года, попросил покупателей “не утруждать себя обращениями”.

Банкиры с Уолл-стрит обратились за помощью к Королевскому канадскому монетному двору. Тот в свою очередь уже столкнулся с “беспрецедентно” возросшим спросом на золотые слитки, рассказала изданию представитель учреждения Аманда Бернье. По ее словам, ситуация усложнена тем, что часть сотрудников временно не работает в целях предотвращения распространения короновируса нового типа SARS-CoV-2.

Золотой резерв США, который не тратится для сбыта на свободном рынке, хранится на военной базе Форт-Нокс в штате Кентукки и в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, указывает WSJ.

В случае нехватки золота деловые люди в США обычно пополняют запасы в Лондоне, где хранится свыше 8,2 тыс. тонн драгоценного металла. Его доставляли в Нью-Йорк партиями в сейфах на пассажирских самолетах. Но из-за пандемии коронавируса прекращены почти все международные пассажирские перевозки. Это привело также к приостановке добычи драгметаллов в Перу и Южной Африке.

По материалам BIN
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